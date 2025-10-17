Cum explică Ministrul Apărării criticile privind exercițiul de mobilizare: "Există propagandă rusă care împinge anumite narative şi vrea să denigreze Armata Română"

Autor: Mihai Diac
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 19:07
Ionuț Moșteanu și militari români - FOTO Facebook/Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării Naționale, Ionuţ Moşteanu, a inspectat exerciţiul MOBEX în Bucureşti şi în județul Ilfov, în ziua de vineri, 17 octombrie 2025, el afirmând că niciuna din cozi nu a fost la Ministerul Apărării.

Ministrul Apărării a spus că nici metrul de croitorie nu a fost folosit în unităţile MApN (aluzie la faptul că, într-o unitate militară, ar fi fost măsurată înălțimea rezerviștilor cu un metru de croitorie).

Ministrul Moșteanu anunţă că Statul Major General va face o analiză, urmând ca miercuri să fie prezentate concluzii detaliate, inclusiv cu privire la problemele punctuale observate şi lucrurile care se pot îmbunătăţi.

Referitor la rezervişti, ministrul Apărării a arătat că media de vârstă a acestora este de 48 de ani, context în care este cu atât mai important ca Parlamentul să dezbată şi să adopte rapid legea privind voluntarii în termen.

„Este un exerciţiu în care au atribuţii toate instituţiile statului pe apărare, ordine publică şi securitate: Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, SRI, Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Dacă aţi văzut diferenţe în această săptămână în realizarea acestui program este pentru că fiecare dintre aceste instituţii are obiective specifice. MApN a ales să facă trierea, pregătirea în interiorul cazărmii. Niciuna din cozi nu a fost la Ministerul Apărării. Şi nici metrul de croitorie. În unităţile MApN, oamenii au primit tot echipamentul şi exerciţiile s-au desfăşurat conform planului”, a declarat Ionuţ Moşteanu.

Ministrul Ionuţ Moşteanu a explicat şi că acest exerciţiu de mobilizare se întâmplă periodic, pentru ca Armata să vadă care este starea rezervei, iar oamenii să fie refamiliarizaţi cu operaţiunile şi echipamentele noi.

”În 2024, exerciţiul s-a desfăşurat în Vrancea, Buzău, Călăraşi, Ialomiţa şi alte câteva judeţe. Anul acesta, a fost în Teleorman, Giurgiu, Olt, Sibiu, Mureş, acum în Bucureşti şi Ilfov. Anul viitor, exerciţiile MOBEX vor fi alte 7-9 judeţe”, subliniază el.

„Am să o spun pe şleau: există propagandă rusă care împinge anumite narative şi vrea să denigreze Armata Română. Rusia vrea să creeze mult stres şi multă panică în România şi nu numai. Am fost la Bruxelles, am avut multe întâlniri la nivel NATO şi UE, lucruri de genul acesta se întâmplă în toate ţările”, a precizat Ionuţ Moşteanu.

Referitor la rezervişti, ministrul Apărării a arătat că media de vârstă a acestora este de 48 de ani, context în care este cu atât mai important ca Parlamentul să dezbată şi să adopte rapid legea privind voluntarii în termen (pe timp de pace, cetăţenii români între 18 şi 35 de ani să poată participa, pe bază de voluntariat, la un program de pregătire militară de bază cu durata de până la 4 luni).

