Mobilizarea ”parțială” din Rusia nu s-a încheiat ”deocamdată”. Oficial de la Kremlin: ”Nu există încă un decret prezidențial”

Mobilizarea parţială a sute de mii de rezervişti pentru a fi trimişi să lupte în Ucraina nu s-a încheiat ”deocamdată”, deşi mai multe regiuni au finalizat deja procesul, a afirmat Kremlinul marţi, potrivit AFP.

”Deocamdată nu există încă un decret prezidenţial” care să pună capăt mobilizării, a indicat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Declaraţia sa intervine la o zi după ce primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunţat închiderea centrelor de mobilizare militară în capitala rusă, deschise de aproape o lună.

Capitala rusă, apreciase primarul Moscovei, şi-a îndeplinit cota de recruţi care vor fi trimişi să lupte în Ucraina, de la anunţarea mobilizării parţiale de către preşedintele Vladimir Putin, la 21 septembrie.

Acest anunţ a provocat puternice îngrijorări şi a dus la exodul a zeci de mii de ruşi din ţară pentru a evita să fie înrolaţi.

Săptămâna trecută, Vladimir Putin a afirmat că anticipează ca acest val de mobilizare să se finalizeze ”în două săptămâni”, admiţând că s-au înregistrat rateuri.

Peskov a spus marţi că mai multe regiuni şi-au încheiat procesul de mobilizare, dar nu a specificat care sunt acestea.

”Ministerul Apărării a stabilit cote pentru fiecare regiune. Unele spun că au terminat acest proces”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului într-o conferinţă de presă, asigurând că autorităţile ruse nu vor mobiliza mai mult decât cifra anunţată de 300.000 de rezervişti.

