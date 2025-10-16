Cum a fost la mobilizare. Ce povestesc un sportiv și un actor despre cum au trăit ziua istorică

Exercițiul de mobilizare MOBEX București–Ilfov, desfășurat între 12 și 20 octombrie, a adus în unitățile militare sute de rezerviști chemați pentru actualizarea datelor și testarea procedurilor în caz de mobilizare. Printre cei prezenți s-au numărat fostul sportiv de anduranță Andrei Roșu și actorul Gavril Pătru, care au povestit pe rețelele sociale, cu umor și luciditate, cum s-a desfășurat ziua în uniformă.

De la confuzii legate de oră și cozi interminabile, până la exerciții de tragere și momente de camaraderie, cei doi au oferit o privire din interior asupra modului în care astfel de exerciții funcționează – între seriozitate militară, improvizație și mult spirit civic.

Care au fost problemele de organizare

Andrei Roșu povestește punctual desfășurarea vizitei sale și semnalează proleme de organizare: „Azi dimineață la 7:55 m-am prezentat conștiincios la unitatea militară menționată pe «ordinul de chemare a rezerviștilor». Ca în orice astfel de proces bine organizat, locația nu este în apropierea domiciliului, ci în partea opusă a orașului — la doar 50 de minute și două mijloace de transport în comun.”

Roșu descrie coada, procedurile și echiparea: „M-am pus disciplinat la coadă, de maximum 100 de persoane, în fața unității militare... Pe la 8:45, am intrat în unitate și am fost direcționat către o zonă cu corturi... După încă 40–45 de minute de așteptare, am intrat în cortul numit «de echipare». Acolo, o doamnă cu un metru de croitorie și un domn cu un pix și un caiet. «Ce înălțime aveți și ce număr la pantofi?», apoi am fost măsurat în jurul capului («54!») și la piept («50!»).”

El recomandă şi soluţii practice: „Ce s-ar putea îmbunătăți? 1. După cum scriam și ieri: comunicarea — mai multe informații incluse în ordinul de chemare. 2. O investiție majoră, echivalentul a 0,0000000001% din PIB, în câteva sute de metri de croitorie. 3. Având în vedere «complexitatea» procesului prin care am trecut, o locație mai apropiată de domiciliu ar economisi mult timp. Sau, și mai bine, să se fi rezolvat telefonic sau online. Cred că avem cu toții în casă un metru de croitorie...”

"Toți peste 50 de ani, doar vreo doi fără burtă"

Actorul Gavril Pătru, prezent și el la MOBEX, relata cu umor şi admiraţie pentru profesioniști: „Ora 07.00, în toată aglomerația și claxoanele de pe centură, am ajuns undeva unde nimeni nu înjură și nimeni nu era grăbit, unitatea militară și în perimetrul din jur, ordine, disciplină, locuri de parcare, câte un soldat la fiecare colț, ce vorbea frumos... nici o întrebare nu rămânea fără răspuns.”

Pătru descrie profilul majorității rezerviștilor: „Toți peste 50 de ani, doar vreo doi fără burtă, dinți lipsă la marea majoritate, bunici, tați... loc de fumat, sandvișuri, apă, toalete ecologice curate, RĂBDARE multă, ținute noi pe măsura fiecărui rezervist, triere medicală... autocar curat, poligon, instructaj.” El remarcă şi partea practică a tragerilor: „«Ăștia ne pun «culcat», jos ne întindem da de ridicat ne mai ridicăm!?», icnete, vaiete, pârțuri la poticneli…”

Despre concluzii, Pătru transimte un amestec de autoironie şi respect pentru profesionişti: „Prima concluzie: dacă plecăm la război cu noi ăștia, ne găsește inamicul pe toți grupați frumos și ordonat la coada de eliberat prostata din 15 în 15 min.” Însă observaţia esenţială e pozitivă: „A doua concluzie, militarii profesioniști chiar sunt profesioniști... Avem o armată profesionistă adevărată, da, puțini cei drept, dar buni și instruiți, și care poate cel mai important, mie personal mi-au dat încredere, multă încredere...”

Ambii participanți recunosc utilitatea exercițiilor, dar semnalează nevoi de clarificare şi îmbunătăţire: comunicare mai precisă în ordinele de chemare, aprovizionare și echipare practică (de la metri de croitorie la facilități la fața locului) și posibilitatea rezolvării unor formalități online când contextul permite. Mesajul comun e că MOBEX funcționează ca test al procedurilor, dar eficiența şi respectul pentru timpul rezerviștilor pot fi sporite.

