Noua tendință: Pomul de Crăciun păstrat tot timpul anului. Doar decorul este schimbat în funcție de sărbătoare

Mulți oameni și-au scos din casă pomul de Crăciun până acum – sau cel puțin se gândesc la asta. Dar a apărut o nouă modă. Decoratorii de interior recomanda ca Pomul de Crăciun să fie păstrat și decorat pentru diverse alte ocazii: "Există întotdeauna ceva de sărbătorit", scrie Wall Street Journal.

Portia Gorman face parte dintr-un grup de decoratori care împodobesc crengile copacilor artificiali pentru diferite sărbători pe tot parcursul anului. Următoarea pentru ea este Ziua Îndrăgostiților.

Decoratorii spun că văzând copacii primesc dopamină pe tot parcursul sezonului.

"Există întotdeauna ceva de sărbătorit", spune și Cynthia Chamble.

În urmă cu aproximativ cinci ani, Chamble a început să-și decoreze bradul pentru trei sărbători pe an. Pensionara din Brooklyn, New York, spune că văzându-și constant pomul de 5 metri o face să se simtă ca și cum ar fi într-o pădure. Ea cheltuiește aproximativ 600 de dolari pe an pentru decorarea copacilor, inclusiv flori artificiale și panglici.

Corey Davey, un designer de interior din Dallas, spune că există o dorință crescută pentru un sentiment de confort acasă și acesta este unul dintre motivele pentru care oamenii își păstrează copacii pe tot parcursul anului.

Dorința de a menține sentimentul de bucurie care poate fi asociat cu sărbătorile este un alt factor motivator, spune Karol Ward, terapeut din New York. "Copacul este o modalitate de a exprima aerul jucăuș și de a stimula starea de spirit", spune ea.

