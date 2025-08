În ediția tipărită din august a revistei Vogue, o reclamă Guess prezintă un model blond impecabil, care poartă o rochie maxi cu dungi și o salopetă cu imprimeu floral din colecția de vară a brandului.

Cu litere mici, într-un colț, se spune că reclama a fost creată folosind inteligența artificială.

Deși Vogue spune că modelul de inteligență artificială nu a fost o decizie editorială, este prima dată când o persoană generată de inteligență artificială apare în revistă.

Reclama a stârnit controverse și ridică întrebări cu privire la ce înseamnă acest lucru pentru modelele reale care au luptat pentru o mai mare diversitate și pentru consumatori - în special tineri - care se confruntă deja cu standarde de frumusețe nerealiste, relatează BBC.

Vogue’s August issue has begun to use “AI models” instead of human models for some of their photoshoots.

pic.twitter.com/zjcwe4hNr3