Piste extinse la Aeroportul Otopeni, a doua fază de modernizare s-a încheiat cu investiții de 57 milioane lei

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a transmis joi, 19 decembrie, că a făcut recepția lucrărilor de modernizare din a doua fază a proiectului de sistematizare a suprafeţei de mişcare a aeroportului „Henri Coandă” Otopeni. În total, au fost cheltuiți 56,63 milioane de lei în timpul fazei de modernizare.

”Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti continuă procesul de modernizare a infrastructurii aeroportuare şi anunţă finalizarea şi recepţia lucrărilor de modernizare prevăzute pentru a doua fază din proiectul de sistematizare a suprafeţei de mişcare a aeroportului”, informează CNAB.

Investiţia, care a vizat lucrări de amploare la mai multe obiective, face parte din strategia CNAB de creştere a capacităţii operaţionale a Aeroportului Henri Coandă şi de optimizare a condiţiilor de operare a aeronavelor.

Astfel, au fost realizate lucrări de amploare pentru extinderea Platformei nr. 2, creându-se 9 noi poziţii de parcare pentru avioane cod C (ex: Airbus A320, Boeing B737). Aceste poziţii pot fi utilizate, de asemenea, pentru parcarea a 3 aeronave cod E (ex: Boeing B777, Airbus A330) şi alte 3 avioane cod C.

De asemenea, s-au executat lucrări la una dintre căile de rulare pentru aeronave şi s-au modernizat două drumuri care asigură accesul rapid al echipamentelor de handling către avioanele de pe platformele aeroportuare.

Au mai fost realizate lucrări la sistemele de preluare a apelor pluviale de pe suprafeţele de mişcare, dar şi la sistemul de balizaj. Noile sisteme de balizaj si iluminat cu surse LED sunt realizate cu tehnologii moderne ce asigura o importantă reducere a consumului de energie.

Valoarea lucrărilor pentru această a doua fază a proiectului de modernizare este de 56.633.680 lei.

