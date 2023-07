Dacă ar fi să numesc un singur lucru care ne împiedică să ne vedem potențialul real, capabilitațile și chiar vocația, acela ar fi modestia.

Cineva care nu este modest, nu înseamnă că se vede deasupra tuturor, ci înseamnă că nu dorește să se facă mic în vreo împrejurare. A fi modest înseamnă că singur, îți diminuezi valoarea sau reușitele, te subpoziționezi și subtil permiți și altora să te privească de la același nivel.

Exact cum e în negocieri: fiecare dintre părți se folosește exclusiv de laturile bune ale sale (calități, îmbunătățiri, diferențiatori) și niciodată nu se începe discuția cu secțiunile slabe; ele eventual apar pe parcurs și sunt de obicei inițiate de partea adversă.

De multe ori întreb oamenii: ce te face atât de bun? De ce ești tu mai bun decât alții? Cum ai reușit să faci acest lucru? Și pot spune că maxim 10% dintre oameni au o imagine clară a motivelor pentru care au reușit. În general, imaginea clară o au cei care performează în domeniile lor și se mândresc cu asta.

Ei nu au niciun dubiu că sunt buni, de multe ori nici nu știu prea multe despre competiție, și doar își fac treaba cu plăcere, căci se focusează pe ceea ce aduce plus valoare.

Dragilor, modestia nu mai e la modă, astăzi fiecare dintre noi e vânzător! Ne "vindem" ideile, imaginea, viziunea din momentul în care ne trezim. Fiecare dintre noi are cel puțin o idee genială pe zi, dar dacă noi înșine nu ne prezentăm în exterior munca și reușitele – chiar atunci când poate a fost noroc chior la mijloc, nimeni nu o va face în locul nostru.

Aveți curajul să ieșiți în față și să spuneți: asta fac eu, cu asta mă ocup, la asta mă pricep cel mai bine, și asta îmi place cel mai mult să fac. Acum îmi doresc să învăț acest lucru, însă dacă nu îmi va plăcea voi trece la altceva.

Când greșim sau nu ne iese un proiect, imediat rulează în cap milioane de gânduri și motive pentru care nu a mers și ce am fi putut face mai bine. Dar atunci când reușim, oare avem un dialog mental la fel de "aliniat" cu rezultatul obținut?

Cum ar fi să ruleze automat în cap, doar dialogul pozitiv:

Ce tare sunt că am încercat-o și pe asta!

Hmm, experiența asta chiar a fost nouă

Bine că s-a terminat și pot să o iau de la capăt.

Oare cine m-ar putea ajuta data viitoare?

Super, acum nu mai am nimic de pierdut.

La polul opus, când avem reușite, interesant e că nu le dăm aceeași importanță și același focus mental, de victorie de data aceasta.

Pentru mine, reușita la un moment dat a fost să-mi iau permisul de conducere într-un interval foarte scurt de timp, pentru că job-ul o cerea. Cum credeți că a decurs dialogul după ce am luat permisul în intervalul de timp stabilit? Foarte simplu: "N-am putut să-l iau mai devreme?!... acum stăteam și eu relaxată și aveam timp să mă concentrez doar la job…". Astăzi, dacă m-aș afla în aceeași situație, aș da o petrecere de bucurie că am luat permisul de conducere în mai puțin de două luni, mi-aș face câteva selfie-uri pe care le-aș posta în social media și l-aș face viral pe domnul instructor pe reels-uri, pentru că m-a susținut atât de mult.

Totul este o reușită! Totul! Chiar și când ajungi seara cu bine acasă. Ți se datorează ție, pentru că ai avut grijă de tine, ai fost responsabil când ai traversat, când ai mâncat și când ai ales traseul înapoi spre casă.

Așa că dialogul intern zilnic, al celor lipsiți de modestie, ar suna cam așa:

Cat de tare sunt!

A fost mai ușor decât credeam!

Îmi place cum au decurs lucrurile!

Acum un an mi-ar fi luat 2 zile să fac ce am făcut astăzi în câteva ore!

Mă premiez pentru reușitele de azi

Merit sa ma relaxez acum

Aș spune că opusul modestiei nu este infatuarea, ci mai degrabă încrederea că lucrurile stau mai bine decât par și că suntem mai bine decât speram.

Universul îi răsplătește pe cei curajoși, care îmbrățișează schimbarea!

-----------

Sunt Luiza Rotariu, People Manager, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

