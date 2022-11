Europarlamentarul Victor Negrescu a transmis joi, 10 noiembrie, într-o postare pe Facebook, că Parlamentul European a votat propunerea Partidului Social Democrat din România prin care planurile de redresare și reziliență ale țărilor membre UE vor putea fi modificate.

Europarlamentarul susține că doar eurodeputații de la grupul Renew au votat împotrivă.

„Parlamentul European a validat astăzi, printr-un vot covârșitor, propunerea Partidului Social Democrat, transpusă în amendamentul depus împreună cu colegul meu Dan Nica, prin care planurile de redresare și reziliență vor putea fi modificate, cu celeritate, în vederea includerii impactului provocat de războiul din Ucraina, de crizele conexe și de noile evoluții legate de criza energetică sau de inflație.

Astfel, Parlamentul European arată că susține nevoia de a adapta planurile de redresare și reziliență la actualul context și recunoaște faptul că noile provocări au afectat capacitatea de implementare a planurilor naționale, așa cum au fost ele redactate anterior. Practic, o majoritate categorică din legislativul european susține nevoia de optimizare a planurilor, confirmând solicitările justificate făcute în repetate rânduri de reprezentanții Partidului Social Democrat”, a transmis Victor Negrescu.

Ana Otilia Nuţu, analist de politici publice în energie la Expert Forum, a făcut o analiză a votului dat de europarlamentari.

Ea explică faptul că amendamentul votat dă posibilitatea statelor membre, inclusiv României, să folosească criza energetică sau războiul pentru „a nu face reformă”.

„Votul "+" înseamnă "că PSD". Adică să se șteargă din textul final al articolului propoziția "These developments cannot constitute objective circumstances for revising reforms, aș reforms are generally not cost dependent" (n.r. - "Aceste schimbări nu pot constitui circumstanțe invocate pentru revizuirea reformelor, deoarece reformele nu sunt în general dependente de costuri").

Propoziția e din textul original propus de Comisie, o limitare clară a motivelor pentru care poți veni cu scuză că război și criză energetică să nu faci o reformă. (chestia cu costurile se referă la faptul că, dacă pe investiții poți solicită modificări pe motiv de modificări de costuri, pe reforme nu-i o scuză). Textul a fost eliminat în comisii, la inițiativa PSD cu abținerea PNL într-un frumos exercițiu de echilibristică.

Votul "-" înseamnă reintroducerea acestei propoziții, revenirea la limitarea clară a motivelor de rediscutare a măsurilor, reforme sau investiții, că să nu vină oricine cu orice trăsnaie se ceară renegocierea”, arată expertul.

Ana Otilia Nuţu arată și cum au votat europarlamentarii români.

„Concret: au votat "+" următorii români:

- EPP/PNL: Băsescu, Blaga, Bogdan, Buda, Busoi, Hava, Marinescu, Motreanu, Mureșan, Tomac

- S&D/PSD: Avram, Grapini, Manda, Nica, Tudose

- ECR: Terhes

Au votat "-": Renew: Botoș, Cioloș, Gheorghe, Mituta, Pîslaru, Stefanuta, Strugariu, Tudorache.

Per ansamblu, a ieșit "+", 1-0 pentru PSD-PNL”, se arată în postare.

După votul din Parlamentul European, documentul va ajunge la Consiliul European.

„Important de știut, de regulă, europarlamentarii nu se pricep toți la toate; pe fiecare subiect își stabilesc pe câte cineva din grup să fie raportori, care sunt implicați în discuțiile din comisii înainte de plen și la plen dau indicațiile de vot pentru tot grupul, adică pentru toți europarlamentarii din grupul politic respectiv indiferent de țară. Sigur, fiecare poate vota cum vrea, dar în general mergi pe încredere dacă nu e un subiect care să te intereseze în mod deosebit să îți faci propria analiză. Fiecare europarlamentar se ocupă mai pe îndelete de câteva subiecte, iar pe restul merge pe încredere în colegii de grup.

"Indicațiile" în cazul nostru au fost date de Dan Nica pentru S&D, Dragoș Pîslaru pentru Renew și Siegfried Mureșan pentru EPP.

Ce urmează? Textul ieșit astăzi din Parlamentul European ajunge la Consiliu - unde va fi mai complicat decât în PE să se revină la un text restrictiv pe reforme, dar nu imposibil. Urmărim acolo”, mai transmite expertul.

