Ministerul Educației a anunțat inspectoratel că s-a decis extinderea intervalelor de timp pentru proba de evaluare a competențelor digitale și pentru cea de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Modificările au apărut după ce s-a constatat că proba scrisă la Limba română de la Evaluarea Națională 2022 coincide cu perioada în care elevii de clasa a XII-a susțin competențele digitale.

Examenele naționale sunt prevăzute în Legea Educației Naționale și organizarea lor este stabilită prin ordin de ministru. Modificarea perioadei de desfășurarea a probelor de competențe, printr-o notă a ministerului, poate pune sub rezerva legalității organizarea acestora în afara calendarului oficial, potrivit edupedu.ro.

Nota trimisă inspectoratelor școlare nu are un caracter juridic.

Potrivit notei, evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională se va face între 13 și 16 iunie, în timp ce evaluarea competentelor digitale va avea loc în perioada 8-10 iunie 2022.

Proba competentelor digitale era programată în perioada 9-10 iunie, iar evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională avea loc între 13 și 15 iunie.

Textul notei Ministerului Educației

„Având în vedere dificultatea organizării, în data de 14 iunie 2022, în mod simultan, atât a probei C din cadrul examenului național de bacalaureat – 2022, cât și a probei scrise la limba și literatura română din cadrul Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a de către unitățile de învățământ – centre de examen, care școlarizează elevi atât de nivel gimnazial, cât și liceal, precum și dificultatea întâmpinată de unele unități de învățământ liceal în ceea ce privește asigurarea infrastructurii necesare desfășurării probei D din cadrul examenului național de bacalaureat, la solicitarea comisiilor județene de bacalaureat, Comisia Națională de Bacalaureat – 2022 a decis, prin Nota ME nr. 918/19.04.2022, extinderea intervalelor de timp pentru desfășurarea probelor D și C din cadrul examenului național de bacalaureat, conform prevederilor anexei la OME nr. 5151/2021 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2022, după cum urmează:

8-10 iunie 2022: evaluarea competențelor digitale – proba D

13-16 iunie 2022: evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C”

Probele de competențe încep pe 6 iunie și durează până pe 15 iunie, potrivit calendarului oficial:

23 – 27 mai 2022 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

27 mai 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

6 – 8 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

8 – 9 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

9 – 10 iunie 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D

13 – 15 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

20 iunie 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă

23 iunie 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

27 iunie 2022 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00

28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor

1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

