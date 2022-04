Cum poți să-ți schimbi mașina cu Mogo, cel mai bun finanțator, chiar și pentru cei fără nicio altă variantă

Cumpărarea unei mașini second-hand nu a fost niciodată mai simplă! Mogo, IFN-ul specializat în acordarea împrumuturilor pentru mașini second-hand, vine în ajutorul oricărei persoane care visează să-și cumpere o mașină!

Cu toții știm cât de dificilă poate fi achiziția unei mașini și cât de mult poate dura întreg procesul. De la găsirea mașinii preferate, a unui dealer potrivit și până la aprobarea unui împrumut, cumpărarea unei mașini poate dura chiar și luni întregi. Procesul este cu atât mai greu pentru persoanele nebancabile, însă Mogo vine în întâmpinarea lor cu posibilitatea de a accesa finanțare pentru mașini second-hand. Mai mult, Mogo sprijină mobilitatea oamenilor, astfel încât oferă creditul foarte rapid, printr-o cerere online. În doar câteva ore poți primi un împrumut, fără a mai fi nevoie să stai la coadă.

Pentru majoritatea oamenilor, mașina reprezintă o necesitate. De exemplu, pentru Monica Cioba, în vârstă de 38 de ani, din București, mașina este indispensabilă, căci o folosește în fiecare zi pentru a ajunge la muncă și pentru a-și duce copiii la grădiniță. După ce a întâmpinat mai multe probleme cu vechea mașină, care se tot strica, a decis că a venit momentul să achiziționeze una nouă, moment în care a apelat la Mogo pentru finanțare. De altfel, un alt motiv pentru schimbarea automobilului l-a reprezentat pandemia de COVID-19, aceasta fiind de părere că mașina personală este mult mai sigură decât transportul în comun.

Ads

„Procesul a fost foarte simplu. Ne-au fost prezentate toate documentele de care avem nevoie, după care am fost sunată pentru întrebări suplimentare. După aprobarea aplicației, am fost contactată încă o dată pentru confirmarea datelor, iar în câteva ore am primit răspunsul”, povestește Monica, client Mogo.

Noua mașină nu îi este folositoare doar în viața de zi cu zi. Monica povestește cât de importantă este aceasta și în viața de familie, întrucât o folosește în fiecare an pentru a merge în vacanță. „Mergem o dată pe an în concediu, dar atunci mergem cu mașina, în străinătate. Mașina e foarte ok, chiar mă ajută la mobilitate.”

În cazul Monicăi, dealer-ul auto a fost cel care i-a făcut legătura cu Mogo. Alexandru Niculae, proprietarul parcului auto Ovidanmarc, deschis în 2018, acționează ca un mediator între clienți și IFN, astfel încât le prezintă acestora oferta de finanțare și le oferă asistență în tot procesul, pentru un proces cât mai transparent posibil. „Noi le dăm explicații, le explicăm termenii, parcurgem toate informațiile, tot ce trebuie să știe, pentru ca ulterior să nu existe nici măcar o întrebare la care să nu fi răspuns înainte”, explică dealerul Ovidanmarc al cărui prim partener-finanțator a fost chiar Mogo.

Ads

Alexandru Niculae povestește că a aflat de Mogo atunci când și-a deschis afacerea și i-a contactat imediat pentru colaborare. Ce l-a atras la IFN-ul auto au fost creditările lor foarte avantajoase, în special pentru clienții care nu au nicio altă posibilitate prin bancă. El punctează faptul că oamenii tind să apeleze la Mogo mai ales pentru rapiditatea în răspuns. „Mai sunt și alte instituții de genul ăsta care funcționează bine, însă Mogo are rapiditatea cea mai mare, iar în acest domeniu, este un aspect este extrem de important.”

„Mogo este soluția chiar și pentru cei care nu au altă soluție. Aș putea să vă dau un procent: undeva pe la 40-50% dintre cei finanțați o fac prin Mogo,” afirmă dealerul auto.

Mogo, IFN specializat în acordarea de credite pentru automobile second-hand, oferă două tipuri de credit: simplu, respectiv cu garanție auto, caz în care primești banii în funcție de evaluarea vechii mașini. Procesul este foarte simplu, rapid și transparent. Tot ce trebuie să faci este să completezi o cerere online, iar după aprobare, în doar câteva ore, poți semna contractul de finanțare la sediile dealerilor parteneri Mogo.

Mai mult, în 2021, Mogo a lansat și două tipuri de finanțare pentru automobilele electrice și hibride, Green H și Green E, cu ajutorul cărora clienții pot achiziționa automobilele mult mai avantajos decât alte produse din portofoliul companiei. Green E este o ofertă de creditare dedicată vehiculelor electrice, cu emisii de carbon foarte joase (sub 95 g/km), iar Green H, este dedicată mașinilor hibrid cu emisii joase (între 96 și 130 g/km). Astfel, Mogo se aliniază normelor pe care Uniunea Europeană își propune să le adopte prin Green Deal.

Ads