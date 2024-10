Dezvăluirea momentului în Anglia. Cum a încercat patronul Mohamed Al Fayed să se apropie de o fotbalistă: "M-a tras aproape şi a vrut să mă sărute pe gură"

Ronnie Gibbons, fostul căpitan al echipei feminine a grupării Fulham, susţine că a fost "pipăită" în două rânduri de fostul proprietar al clubului de fotbal, Mohamed Al Fayed, relatează BBC.

Fostul patron al Harrods a încercat să o sărute „cu forţa” în magazinul său în 2000, când ea avea 20 de ani, a declarat fosta sportivă pentru site-ul The Athletic.

"Spunând adevărul şi spunându-mi în sfârşit povestea, sper că mă va ajuta să mă vindec şi să scap de ruşinea, jena şi durerea pe care le-am purtat ani de zile", a declarat ea.

Avocaţii de la grupul Justice for Harrods Survivors au declarat că reprezintă patru foste jucătoare ale clubului.

Fulham FC a precizat pentru BBC că încearcă să stabilească dacă vreo persoană de la club "a fost afectată" de Al Fayed.

Al Fayed a deţinut Fulham între 1997 şi 2013.

În 2000, formaţia feminină Fulham - cunoscută la acea vreme ca Fulham Ladies - a devenit prima echipă de fotbal feminin din Europa care a trecut la profesionişti.

Gibbons, care era căpitan la acea vreme, a declarat că a fost dusă la Harrods de personalul clubului. Odată ajunsă la magazinul de lux, ea a spus că a fost lăsată singură cu Al Fayed, care avea atunci în jur de 70 de ani.

"M-a tras aproape şi a încercat să mă sărute pe gură", a povestit ea despre prima sa întâlnire cu el. "M-a ţinut cu mâinile de braţe, aşa că nu l-am putut îndepărta sau ceva de genul ăsta. A fost un fel de poziţie de control, de genul ”Te domin”. "Mă gândeam: "Ce să fac aici?" Simţeam o responsabilitate uriaşă pe umerii mei în acel moment, pentru că tocmai devenisem profesioniste."

Gibbons a povestit că Al Fayed a încercat să o sărute din nou cu forţa: „S-ar putea chiar să-şi fi lipit limba de mine sau ceva de genul ăsta. Îmi amintesc că m-am simţit rău, foarte rău fizic, când am plecat de acolo.”

Mai târziu, în acea vară, ea a declarat că un membru al personalului i-a spus că a fost chemată din nou la Harrods de Al Fayed.

În interviul cu The Athletic, ea a amintit: „De data aceasta m-a pipăit. În timp ce îşi lua la revedere, m-a apucat, încercând să se ţină de mine şi să mă sărute. Mi-a spus: „Nu ţi-e frică, nu-i aşa? Nu trebuie să fii speriată, nu am de gând să fac aşa ceva, eşti foarte preţioasă, eşti o fată foarte specială'”.

„Condamnăm fără echivoc toate formele de abuz. Rămânem în procesul de a stabili dacă oricine de la club este sau ar fi fost afectat de Mohamed Al Fayed în orice mod, aşa cum este descris în relatările recente", a precizat Fulham FC pentru BBC.

Săptămâna trecută, Poliţia Metropolitană a anunţat că a primit 40 de noi acuzaţii, inclusiv priviind agresiuni sexuale şi violuri, împotriva lui Al Fayed.

Acuzaţiile vin în urma unui documentar şi a unui podcast BBC, care conţin mărturii ale unor foste angajate de la Harrods care au declarat că miliardarul le-a agresat sexual sau le-a violat.

De la prima difuzare a documentarului, în septembrie, alte 65 de femei au contactat BBC, spunând că au fost abuzate de Al Fayed, acuzaţiile mergând dincolo de Harrods şi până în 1977.

Luna trecută, fostul manager al echipei feminine Fulham, Gaute Haugenes, a declarat pentru BBC că au fost luate măsuri de precauţie suplimentare pentru a proteja jucătoarele de Al Fayed. Haugenes, care a condus echipa din 2001 până în 2003, a declarat că membrii personalului au devenit conştienţi de faptul că miliardarului "îi plăceau fetele tinere, blonde".

Vorbind vineri pentru BBC, Haugenes, care este norvegian, a spus că poate înţelege complet frustrarea ei. „Tot ce pot spune este că îmi pare foarte rău că am spus ceva care ar fi putut pune mai multă lemne pe foc. Sincer, am crezut că am protejat jucătoarele", a spus el.

"Ştiam că o plăcea pe Ronnie pentru că toate fetele glumeau despre asta. Dar m-am gândit că el era un om bătrân, iar ea era o femeie tânără. Aveam 30 de ani la acea vreme, nu credeam că oamenii de vârsta lui se gândesc la sex. Poate că am fost naiv, poate că din cauza barierelor lingvistice nu am sesizat detaliile glumelor lor.”

El a adăugat că nu a ştiut că jucătoarei i s-a spus să meargă la Harrods. Întrebat dacă personalul clubului ar fi putut face mai mult, el a spus că era dificil de ştiut ce ar fi putut fi făcut diferit.

Grupul Justice for Harrods Survivors a declarat că abuzul suferit de Gibbons din partea lui Al Fayed a fost „încă un exemplu oribil al abuzului monstruos ajutat şi încurajat de afacerile pe care le deţinea”. "Salutăm curajul clientei noastre şi suntem mândri să susţinem cauza lui Ronnie şi a altor persoane din Fulham care caută dreptate. Vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a scoate la iveală abuzurile, indiferent unde au fost comise sau de către cine au fost comise, inclusiv de către cei care au facilitat comportamentul oribil al lui Al-Fayed."

Un purtător de cuvânt al Harrods a declarat că a fost „absolut îngrozit” de acuzaţiile de abuz comise de Al Fayed.

„Acestea au fost acţiunile unui individ care intenţiona să abuzeze de puterea sa oriunde îşi desfăşura activitatea şi le condamnăm în termenii cei mai fermi. Recunoaştem, de asemenea, că în acest timp victimele sale au fost lăsate în voia sorţii şi pentru aceasta ne cerem sincer scuze", a precizat purtătorul de cuvânt.

