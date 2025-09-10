Anchetă în Franța privind tentativa de mituire a doi polițiști români de către traficantul de droguri Mohamed Amra. "Trebuie să plătim suma"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 17:13
Mohamed Amra, traficantul de droguri prins la București FOTO Captură video X/BFMTV

La mijlocul lunii iunie, sistemul judiciar francez a preluat anchetele desfășurate în România privind tentativa de mituire a traficantului de droguri Mohamed Amra asupra unor polițiști români care îl arestaseră în februarie, a anunțat miercuri, 10 septembrie, parchetul din Paris. Avocatul său, Lucas Montagnier, a refuzat să comenteze atunci când a fost contactat, scrie leprogres.fr.

Parchetul a indicat că a primit pe 15 mai „un denunț oficial din partea autorităților române, permițând autorităților judiciare franceze să investigheze actele de corupție de care este suspectat Mohamed Amra în România”.

Prin urmare, Parchetul din Paris a sesizat „cauza judecătorilor de instrucție pe 17 iunie, pentru acte de corupție activă a unui funcționar public al unui stat străin”.

Două milioane de euro în criptomonede

În acest moment, Mohamed Amra nu a fost acuzat în acest aspect al anchetei, potrivit unei surse apropiate cazului. Tânărul de 31 de ani a evadat în mai 2024 în departamentul Eure cu ajutorul unor complici. O unitate de comando a atacat duba închisorii în care el se afla, ucigând doi ofițeri, iar ancheta extinsă, desfășurată la Paris, a dus la punerea sub acuzare a cel puțin 44 de persoane.

Mohamed Amra a fost arestat la București pe 22 februarie, după nouă luni de fugă. Conform anchetelor, Amra a fost transferat în aceeași zi, după arestare, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). În timp ce se afla într-un birou cu doi ofițeri de poliție, i-a întrebat în franceză dacă este posibil să fie eliberat, oferindu-le în schimb „unu-două milioane de euro în criptomonedă”, conform unui raport al Direcției Naționale Anticorupție din România.

Reținut în închisoarea Vendin-le-Vieil

Doi anchetatori sub acoperire din cadrul poliției anticorupție au apărut apoi, oferindu-i treptat lui Mohamed Amra acces la un telefon. Acesta din urmă „a contactat fără succes mai multe persoane din cercul său infracțional, cetățeni străini din Columbia, Spania și Franța, pentru a facilita transferul sumei”, se arată în raport. „Urgent! Răspunde, frate, apoi pot pleca! Trebuie să plătim suma chiar acum”, exclamă Mohamed Amra la un moment dat.

Conform raportului, Mohamed Amra a fost blocat de contactele sale de e-mail, posibil ca măsură de precauție în urma dezvăluirii publice a arestării lui „La Mouche”. Transferat din România în Franța la sfârșitul lunii februarie, apoi pus sub acuzare la Paris și încarcerat, el este acum deținut în noua aripă de înaltă securitate a închisorii Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).

AUR cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin programul SAFE al UE pentru că dobânda este necunoscută. "Se va adăuga la datoria externă a României"
AUR cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin programul SAFE al UE pentru că dobânda este necunoscută. "Se va adăuga la datoria externă a României"
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a cerut miercuri, 10 septembrie, Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, destinate...
"PSD nu va accepta sub nicio formă creșterea vârstei de pensionare". Nou atac din PSD la premierul Bolojan. Care este alternativa prezentată de social-democrați
"PSD nu va accepta sub nicio formă creșterea vârstei de pensionare". Nou atac din PSD la premierul Bolojan. Care este alternativa prezentată de social-democrați
Marius Budăi, deputat PSD, a criticat miercuri, 10 septembrie, propunerile privind creșterea vârstei de pensionare, după ce premierul Ilie Bolojan și reprezentanți ai USR au sugerat o astfel...
#mohamed amra, #ancheta franta, #mituire politisti romani , #justitie
