Rușii au mai distrus un baraj în Ucraina în încercarea de a opri înaintarea în viteză a forțelor armate ale Kievului

Mai multe surse militare ruse și ucrainene indică faptul că forțele de ocupație ruse au distrus un baraj de la râul Mokri Yali în după-amiaza zilei de duminică, 11 iunie.

Barajul se află în regiunea Donețk, la sud de localitatea Staromaiors'ke, pe care bloggeri militari o dau ca fiind una dintre cele recucerite de către ucraineni în cursul zilei de duminică.

The Russian Army has blown up a dam on the Mokri Yaly River in an attempt to stop the accelerating Ukrainian counteroffensive in the area pic.twitter.com/PyL3FZNS3e