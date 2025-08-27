Moldova, sprijin puternic pentru aderarea la UE de la Merz, Macron și Tusk. Cei trei lideri europeni au promis și solidaritate în fața Rusiei FOTO

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 27 August 2025, ora 19:16
Moldova, sprijin puternic pentru aderarea la UE de la Merz, Macron și Tusk FOTO Facebook/Maia Sandu

În timpul celebrărilor dedicate Zilei Independenței Moldovei de miercuri, 27 august, cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat, la Chișinău, sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, promițând solidaritate în fața agresiunii ruse, relatează Reuters și AFP.

'Ușa Uniunii Europene este deschisă', a spus Merz într-o conferință de presă comună cu președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul polonez Donald Tusk și președinta moldoveană Maia Sandu, ai cărei aliați pro-europeni se confruntă cu o provocare dură la alegerile parlamentare de luna viitoare.

Cei trei lideri europeni au promis cu toții sprijin tehnic și diplomatic pentru Chișinău în apărarea sa împotriva atacurilor hibride ruse, care s-au înmulțit dramatic de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022.

'Știm bine cât de mult suferă Moldova din cauza războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei,' a adăugat Merz.

La rândul său, Macron a exprimat 'sprijinul ferm' al Franței pentru Republica Moldova și pentru candidatura sa la Uniunea Europeană, denunțând 'minciunile' Rusiei, în timpul acestei vizite simbolice la Chișinău.

'Propaganda Kremlinului ne spune că europenii doresc să prelungească războiul și că Uniunea Europeană oprimă popoarele. Acestea sunt minciuni. Spre deosebire de Rusia, Uniunea Europeană nu amenință pe nimeni și respectă suveranitatea fiecăruia', a declarat președintele francez în aceeași conferință de presă.

