AUR cere înființarea ”Fondului Moldova”. ”Nu este doar un proiect economic, ci și o investiție în viitorul comun al celor două state românești”

AUR propune înfiinţarea ”Fondului Moldova”, pe care îl prezintă ca fiind un instrument investiţional strategic al României, destinat să consolideze prezenţa economică în R. Moldova şi să sprijine integrarea acesteia în spaţiul economic şi financiar românesc şi european.

”Fondul Moldova” va fi un fond de investiţii alternativ cu capital public şi privat, destinat sprijinirii integrării economice strategice a României şi Republicii Moldova. Propunerea legislativă urmăreşte crearea unui instrument investiţional strategic al României, destinat să consolideze prezenţa noastră economică în Republica Moldova şi să sprijine integrarea acesteia în spaţiul economic şi financiar românesc şi european”, precizează AUR într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, Fondul Moldova, aşa cum este conceput, reprezintă ”o schimbare de paradigmă în relaţiile dintre cele două state româneşti: de la un model bazat preponderent pe ajutoare financiare şi proiecte punctuale, către un mecanism sustenabil, bazat pe investiţii, capitalizare şi profit reinvestit în dezvoltare”.

Conform iniţiatorilor, Fondul va investi cu prioritate în infrastructură, energie, transport, digitalizare, agricultură, industrie, sănătate şi educaţie, domenii care pot accelera integrarea economică a Republicii Moldova în spaţiul românesc şi european.

”Această iniţiativă nu este doar un proiect economic, ci şi o investiţie în viitorul comun al celor două state româneşti. Fondul Moldova va funcţiona pe principii corporatiste, cu administrare profesionistă şi cu un nivel ridicat de transparenţă, asigurându-se astfel că fiecare euro investit produce valoare şi randament, în locul unui sprijin financiar consumat rapid şi fără efecte structurale durabile, se propune un mecanism care multiplică resursele, stimulează dezvoltarea şi creează legături economice solide şi permanente”, precizează AUR în comunicat.

Ads