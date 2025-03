Chișinău: Summit Moldova-România sub semnul amenințării ruse

.com

Președinta Moldovei se teme că o pauză ar permite Rusiei să continue ”să provoace nenorocire în regiune”. Iar președintele interimar al României este îngrijorat de gândurile ”expansioniste ale Rusiei”.

”Nimeni nu își dorește pacea mai mult decât Ucraina. Nu trebuie să admitem o situație în care Rusia obține o pauză în care se înarmează, după care își reia agresiunea și continuă să provoace nenorocire în țările din regiune”, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-o conferință de presă susținută la Chișinău, la finalul discuțiilor oficiale cu președintele interimar al României Ilie Bolojan, pe care l-a întâmpinat în această dimineață cu onoruri militare.

”Suveranitatea nu se dictează de la Moscova”

Mesajul adresat de Maia Sandu, în declarația sa de presă, a fost încărcat emoțional și profund identitar. ”Știm cum e să fim lipsiți de frați și prieteni. Am trăit vremuri în care Moscova a vrut să ne șteargă identitatea, să ne omoare limba și cultura. Vremuri în care ne-au impus granițe artificiale, ne-au separat prin sârmă ghimpată, despărțind familii, prieteni, frați de surori. Vremuri în care ei au pretins că știu cine suntem și ce să gândim, cum să vorbim”, a amintit șefa statului moldovean. ”Astăzi suntem aici dovedind că am rezistat, că suntem mai puternici decât cei care au vrut să ne dezrădăcineze și să ne reducă la tăcere. Astăzi am arătat că suveranitatea aparține poporului, nu se dictează de la Moscova, nu se cumpără cu bani murdari”, a punctat Sandu.

”Atât timp cât avem un război în vecinătate, riscurile sunt foarte mari pentru toți. Cred că ne-am învățat lecțiile și cred că trebuie să muncim cu toții pentru această pace durabilă”, a completat președinta de la Chișinău.

Discuțiile despre pace, cu optimism moderat

Șeful interimar al statului român, care a subliniat că vizita sa la Chișinău reprezintă ”un semn de respect” pentru Maia Sandu, s-a declarat ”un optimist moderat” și crede că discuțiile despre pace în Ucraina ”nu pot fi liniare”, nici ”nu pot fi închise foarte repede” dacă sunt ”gândite în așa fel încât să asigure o pace stabilă în această regiune”. Bolojan regretă, însă, blocajul înregistrat la Washington: ”Ieri, dacă dialogul s-ar fi încheiat cu o semnare de acord ar fi fost un pas important pentru ca lucrurile să se ducă într-o direcție de stabilitate. Este păcat că această dispută la care s-a ajuns a întârziat semnarea unui acord”.

”Sper că înțelepciunea va prevala și lucrurile se vor duce către găsirea unor soluții pentru pace durabilă. Altfel, situația este complicată în această regiune și orice fel de încetare a focului care nu este stabilă poate fi doar o scurtă perioadă de liniște. Dacă gândurile expansioniste ale Rusiei vor rămâne o constantă în anii următori înseamnă că ne putem gândi la reînceperea unui nou conflict și Ucraina poate să fie doar prima victimă”, a punctat Bolojan, în întrevederea cu presa de la finalul discuțiilor cu Maia Sandu. Oficialul român a amintit și de situația din Transnistria, vulnerabilitate care trebuie rezolvată ”în limitele granițelor internațional recunoscute” ale Republicii Moldova.

Alegeri sub asediu hibrid și corupție electorală

Maia Sandu s-a referit și la dublul context electoral al acestui an, în care cetățenii țării sale sunt chemați să aleagă un nou parlament iar cei din România un președinte. ”Vedem în jurul nostru tentative de destabilizare, atacuri hibride, corupție electorală. Ne confruntăm cu o propagandă agresivă, cu minciuni menite să ne divizeze și să slăbească încrederea oamenilor în democrație. Minciuna nu devine adevăr doar pentru că este repetată la nesfârșit. Libertatea de exprimare nu înseamnă dreptul de a manipula. Suveranitate înseamnă ca oamenii, poporul, să decidă ce viață își doresc, nu Moscova”

În afara mai multor runde de discuții cu Maia Sandu, inclusiv la un dejun oficial, Bolojan are în agenda vizitei la Chișinău convorbiri cu președintele Parlamentului Igor Grosu și cu prim-ministrul Dorin Recean. Președintele interimar al României va călători mâine la Londra, invitat la un summit european de apărare convocat de premierul britanic Keir Starmer, alături de mai mulți șefi de state și organizații euro-atlantice. Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a ajuns deja la Londra și se va întâlni de astăzi cu premierul britanic.

Bolojan a salutat, în dialogul de la Chișinău cu presa, propunerea Georgiei Meloni - șefa guvernului Italiei, care a sugerat organizarea unui summit UE-SUA dedicat Ucrainei.

Preț plafonat pentru energia din România

Guvernul de la București va continua să plafoneze preţul pentru o bună parte din energia electrică cumpărată de Republica Moldova de la producătorii interni din România, a mai precizat Bolojan.

Autorităţile române "lucrează în continuare la consolidarea interconectării cu Republica Moldova în ceea ce priveşte energia electrică". Bolojan s-a referit și la gazoductul Iaşi-Ungheni-Chişinău, care ”îşi dovedeşte în aceste zile utilitatea” dar și la un necesar dialog trilateral între România, Republica Moldova și Ucraina, important în special pentru interconectivitatea energetică. Toate sunt posibile și datorită implicării Uniunii Europene alături de care sunt gestionate problemele curente, a ținut să sublinieze Ilie Bolojan.

