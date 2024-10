Guvernul de la Chișinău estimează că cel puțin 100 de milioane de euro au fost trimise din Rusia către Moldova pentru a influența alegerile și referendumul pro-UE programat pe 20 octombrie. Acesta nu este primul semnal de alarmă privind interferențele Rusiei: în iunie, Statele Unite, Regatul Unit și Canada au avertizat că Moscova încearcă să se implice în politica moldovenească și ar putea încerca să genereze proteste de amploare dacă strategia sa electorală eșuează, conform unui reportaj al The Observer realizat în Chișinău.

Primăvara trecută, ofiţerii vamali din mica Republică Moldova au dat lovitura. Acţionând pe baza unui pont al serviciilor naţionale de informaţii, aceştia au interceptat peste 100 de pasageri care soseau din Rusia via Armenia, fiecare transportând pachete de bani în valoare de puţin sub 10.000 euro - pragul pentru declararea obligatorie. Într-o singură noapte, autorităţile de la aeroportul din Chişinău au confiscat peste 900.000 euro.

Oficialii moldoveni au anunţat rapid că aceşti cărăuşi de bani făceau parte dintr-o schemă care ar fi fost condusă de un oligarh fugar legat de Kremlin şi care avea drept scop finanţarea protestatarilor şi cumpărarea de voturi pentru alegerile prezidenţiale din această lună şi pentru referendumul crucial cu privire la UE.

„Rusia varsă milioane în bani murdari pentru a deturna procesele noastre democratice. Nu este vorba doar de imixtiune, ci de o interferenţă în toată regula, menită să ne destabilizeze viitorul. Şi este alarmant”, a declarat Olga Roşca, consilier pe probleme de politică externă al preşedintelui pro-occidental Maia Sandu.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care candidează pentru realegere luna aceasta, are un program pro-european şi este o reformatoare anticorupţie.

Alegerile, programate pentru 20 octombrie, în care Sandu vrea să fie realeasă, vor avea loc în aceeaşi zi cu un referendum prin care moldovenii vor fi întrebaţi dacă susţin modificările constituţionale care ar putea permite în cele din urmă ţării - una dintre cele mai sărace din Europa - să adere la UE.

De la destrămarea Uniunii Sovietice, Moldova a gravitat între orientarea pro-occidentală şi cea pro-rusă, deşi umbra Kremlinului a planat întotdeauna puternic. Moscova are, de asemenea, 1.500 de soldaţi staţionaţi în Transnistria, o regiune condusă de separatişti pro-ruşi care s-au rupt de sub controlul guvernului moldovean într-un scurt război în anii 1990, explică The Observer.

Maia Sandu, fost oficial al Băncii Mondiale, a fost aleasă preşedinte în noiembrie 2020, pe un val de popularitate ca reformatoare anticorupţie cu un program pro-european. Ea a pledat pentru un stil de viaţă modest - un contrast puternic cu politicienii bombastici, predominant bărbaţi, care au dominat mult timp politica moldovenească. Într-un interviu recent, preşedinta a declarat că împarte un apartament cu două camere cu mama sa, în timp ce în declaraţia sa de avere din 2023 soldul său bancar înregistra 600 de dolari.

În 2021, partidul pro-occidental al lui Sandu, PAS, a câştigat majoritatea în alegerile parlamentare din ţară, oferindu-i o putere fără precedent pentru a implementa reforme şi a împinge ţara spre vest. Dar, trei ani mai târziu, Moldova rămâne înglodată în instabilitate economică şi politică.

Mai întâi, ţara a fost scufundată într-o criză energetică atunci când Gazprom, controlat de Kremlin, a redus cu o treime livrările de gaze către ţară şi a cerut mai mult decât dublul tarifelor anterioare pentru a menţine fluxul, în ceea ce a fost considerat de mulţi drept o răzbunare politică din partea Moscovei pentru poziţia pro-occidentală a lui Sandu. Apoi, războiul Rusiei împotriva Ucrainei a împins Moldova într-o criză financiară mai amplă.

Situată la doar câteva ore de mers cu maşina de Odesa, Moldova a primit cel mai mare număr de refugiaţi ucraineni pe cap de locuitor, punând la grea încercare sistemul său de sănătate, serviciile publice şi infrastructura. Inflaţia a crescut cu până la 40 %, în timp ce schimburile comerciale cu Moscova şi Kiev au scăzut brusc.

Rachetele ruseşti rătăcite din timpul conflictului au amplificat sentimentul crescând de pericol, în timp ce trupele ruseşti staţionate în Transnistria au sporit şi mai mult anxietatea.

„Sandu a promis multe, dar situaţia geopolitică a fost foarte dură cu ea. Ei nu au fost în măsură să îndeplinească toate promisiunile”, a declarat un oficial occidental din Moldova, reflectând asupra frustrării crescânde a unor moldoveni faţă de Sandu şi partidul său. „Există o apatie şi o dezamăgire în creştere, care oferă un teren fertil pentru Rusia”, a adăugat oficialul.

