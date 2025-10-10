Chișinăul pregătește unirea cu Transnistria. Controlul asupra regiunii separatiste, aproape de realitate. Rușii sunt deja resemnați că au pierdut

Guvernul de la Chişinău pregăteşte scenarii de unificare a Republicii Moldova, iar primele semne apar în planificarea investiţiilor şi în calculele bugetare care iau în considerare varianta în care autoritatea centrală controlează în curând ambele maluri ale Nistrului, potrivit relatărilor din presa regională. Autorităţile evită, însă, declaraţiile publice pe această temă.

Un editorial recent semnat de Sergiy Sydorenko la European Pravda explică în detaliu motivele pentru care capitala de la Chişinău prinde din nou speranţa rezolvării problemei transnistrene după 35 de ani.

În capitala moldovenească se discută acum planuri concrete pentru cazul în care reintegrarea Transnistriei devine o realitate practică. Deputatul din coaliţia de guvernare şi preşedintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Ina Coşeru, a recunoscut într-un interviu acordat EuroPravda că guvernul „a pregătit un plan pentru integrarea Transnistriei”, documentul nefiind, însă, public.

Contextul care a accelerat aceste discuţii este legat de modificările în aprovizionarea cu gaze din regiune. Începând cu 1 ianuarie 2025, tranzitul gazelor ruseşti prin teritoriul Ucrainei s-a oprit, ceea ce, spun analiştii, a declanşat o criză economică în regiunea ocupată. Pentru autorităţile locale, pierderea furnizării gratuite a gazelor a avut consecinţe severe asupra bugetului transnistrean. Kremlinul a reluat în februarie livrările prin intermediari, dar în volume mult mai mici şi cu condiţia ca energia electrică generată astfel să nu fie livrată către Moldova — o măsură menită să păstreze presiunea asupra Chişinăului şi, potrivit unor surse, să sprijine forţele proruse în vederea unor câştiguri electorale care nu s-au materializat.

O schimbare importantă în echilibrul de forţe a survenit odată cu închiderea traficului de gaze prin Ucraina: acum gazul poate ajunge în Transnistria numai prin teritoriul Moldovei, iar autorităţile de la Chişinău au folosit acest avantaj. Prin pachete de acorduri, statul central i-a prezentat Tiraspolului un set de condiţii politice şi economice. În luni recente, dialogurile au avut un caracter mai mult formal, însă, după alegerile parlamentare de la începutul lunii octombrie, Moldova le-a reamintit liderilor din regiune că are dreptul de a impune restricţii. Aşa a început, la 1 octombrie, ceea ce sursele descriu drept o „criză a gazelor” în Tiraspol; la momentul raportării situaţia rămâne moderată, dar incertitudinea privind iarna şi riscul unei posibile blocade sporesc presiunile asupra autorităţilor locale.

Un element menţionat constant de observatori este atitudinea mediului de afaceri din Transnistria. Potrivit relatărilor, reprezentanţii marilor interese economice din regiune nu opun rezistenţă la scenariul reintegrării şi pot, dimpotrivă, juca un rol activ în proces. În acest context apare numele omului de afaceri Viktor Guşan, desemnat de surse drept „principalul om de afaceri” al regiunii. Cadrul decizional pe care l-au descris analiştii pune în faţa lui o alegere clară: fie sprijină păstrarea regimului actual şi riscă degradarea ireversibilă a poziţiei economice locale, fie negociază cu Chișinăul un acord prin care o parte din activele dobândite ilegal sunt contestate, dar în schimb păstrează o parte a imperiului economic şi reintră în circuitul legal al unei Moldove reunificate care tinde spre integrarea europeană.

Relatările consemnează că, deocamdată, oficialii de la Chişinău păstrează discreţia publică, dar pregătirile administrative şi scenariile financiare arată că reintegrarea Transnistriei nu mai este exclusă din planurile imediate ale conducerii de la guvernare.

Sfârșitul Transnistriei, anunțat de omul care a declanșat războiul din Donbas

Transnistria, regiunea separatistă prin care Rusia ține sub control Republica Moldova de peste 35 de ani, ar putea să devină istorie în câteva săptămâni. Igor Ghirkin, cunoscut și sub numele de Strelkov, ofițer rus, lider separatist din Donețk și fost luptător pe frontul de pe Nistru, spune că o operațiune militară împotriva Tiraspolului ar putea fi lansată în câteva săptămâni. Ghirkin, considerat omul care a declanșat războiul din Donbas în 2014, spune că Rusia a pierdut definitiv regiunea de pe malul stâng al Nistrului.

Într-o postare lungă pe Telegram, Ghirkin spune că după eșecul Rusiei de a ajunge la gurile Dunării și ca urmare a victoriei categorice a Maiei Sandu, soarta Transnistriei este pecetluită. Moscova nu riscă un război cu NATO de dragul regiunii unde sunt staționați ilegal câteva sute de soldați ruși, în chip de trupe de menținere a păcii.

„Inamicul ar putea, în viitorul apropiat, poate chiar în câteva săptămâni, să lanseze o operațiune să pună mâna pe Transnistria.

Transnistria are doar 20 de kilometri lățime. Are teritoriu ostil în toate părțile: Moldova într-o parte și Ucraina, în partea cealaltă. Operațiunea ar putea fi declanșată din ambele părți. În aceste condiții, rezistența ar fi posibilă la Tiraspol și Tighina, dar nu ar avea sens. Considerăm că orice întăriri din Rusia sunt absolut imposibile.

Inițiativa este a lor. Nimic nu depinde de noi”, a scris fostul lider separatist, aflat într-o relație tensionată cu regimul de la Moscova din cauza criticilor sale pentru modul în care se desfășoară războiul din Ucraina.

