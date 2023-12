Un moldovean a comparat Bucureștiul cu Clujul și s-a declarat scârbit: ”Soției i s-a spus mișelește...”

Conform monitorulcj.ro, un moldovean mutat la Cluj-Napoca susține că la București era mult mai bine, bărbatul și soția fiind puși în situații neplăcute în capitala Ardealului.

„Cum sunt clujenii? Am trăit în Bucuresti mulți ani, dar sunt din zona istorică Moldova. Acum sunt de ceva vreme în Cluj și am auzit și pățit niste chestii. Soției mele i s-a spus mișelește, în spatele tastaturii, să se întoarcă în Moldova, ca și cum persoana aia a făcut-o taică-său cu maică-sa în centru și are cheile orașului.

Pe mine m-a intrebat o infirmieră de unde sunt și spun de unde, și plusez cu: ”îmi plac oamenii de aici, sunt mai serviabili în servicii, și în general mai prietenosi”. La care doamna îmi spune ”aveți grijă!! Mai aveam eu o cunoștință…ce știa o moldoveancă…și prietenii i-au zis, ce dacă e moldoveancă? Muncește fata!”

Pe bune? Zici că e un handicap aproape, care e faza? Eu vă întreb pe ăștia cu mentalitatea asta, de unde vă luați informatiile, unde ați trăit, ați ieșit din partea asta de lume? Voi citiți? Acum să zic și eu ca să vedeți cum sună, la ce ma refer: ”lasă fata în pace, ce dacă e din Cluj? Măcar muncește!”. Eu sunt în același timp scârbit, uimit și amuzat. Nu știu dacă înțelegeți.

Ca fapt divers, pentru cei ce se gândesc la sloganul ”Clujul capitala”, să știți că la București nimeni nu dă doi bani de unde ești, iar mentalitatea de aici, a unora probabil, este de oraș mic. Nu știu ce sa zic, mai încerc apele, îmi mențin numărul de la mașină și nu schimb pe Cluj, în speranța că îmi spune cineva ceva. Poate pun și o hartă mare a Moldovei istorice pe lunetă. Mi se rupe de categoria aia de oameni, dar sunt uimit că există. Chestia e că nu se va întâmpla nimic. Categoria asta se ascunde”, a scris bărbatul pe platforma Reddit.