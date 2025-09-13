Nu cred că Moscova este împotrivă ca Moldova să devină membră a UE FOTO Facebook/Maia Sandu

Pe 28 septembrie, în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare. Majoritatea moldovenilor își doresc ca țara lor să meargă pe drumul către Europa și să intre în UE. Singurii care s-ar opune ar fi oamenii conduși de oligarhul fugar Ilan Șor, apropiat al Moscovei.

Un cetățean moldovean, dar care lucrează pentru agenția de presă a Federației Ruse, încă din 1990, vine însă cu o altă variantă. Într-un interviu acordat HotNews, Valerii Demidețchi, în vârstă de 66 de ani, corespondentul Tass în Republica Moldova, susține că Rusia nu este împotrivă ca Moldova să devină membră a UE.

Întrebat cine este împotriva aderării Moldovei la UE, Demidețchi a afirmat că "din câte știu, nu noi vom lua această decizie. Decizia se va lua la Bruxelles, dacă nu greșesc".

"Nu cred că Moscova este împotrivă ca Moldova să devină membră a UE. Asta știu bine. De ce? Pentru că neutralitatea și participarea Moldovei în UE ar putea oferi șanse pentru cooperarea între Rusia și Europa.

Toate războaiele se termină la masa negocierilor. Nu poți scăpa de asta. Și va veni timpul când țările care au relații bune, atât cu rușii, cât și cu Europa și cu Statele Unite, precum Turcia, Ungaria și altele, vor avea de câștigat.

Noi, prin neutralitatea noastră, am putea să le oferim și o platformă pentru cooperare aici, pentru negocieri pașnice. Și am putea rezolva foarte multe lucruri, pentru că rușii și ucrainenii nu se vor împăca prea curând după asta și nu vor începe să coopereze imediat după acest conflict. Trebuie să treacă timpul.

Timpul va trece și totul va reveni la normal. Dar pentru asta vor fi necesare anumite țări, platforme, unde s-ar putea colabora. Și noi am putea deveni o astfel de platformă".

Demidețchi a explicat că, chiar și acum, produse din Moldova ajung în Rusia.

"Știți, astăzi autoritățile noastre susțin că au redirecționat întregul export către Uniunea Europeană. Dar am foarte mulți prieteni care se ocupă de agricultură. Ei spun: da, noi exportăm către UE, dar apoi produsele intră prin Belarus și ajung în Rusia.

Nu i-am crezut. Și am sunat prietenii mei din Rusia, le-am cerut să meargă în magazine și să vadă dacă există produse din Moldova. Și mi-au trimis fotografii, pot să vă arăt, unde produsele noastre sunt prezentate foarte larg. Dar ele erau pentru UE, înțelegeți?".

