"Nu cred că Moscova este împotrivă ca Moldova să devină membră a UE". Declarație surprinzătoare a unui angajat al agenției de presă Tass la Chișinău

Autor: Adrian Zia
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 09:41
280 citiri
"Nu cred că Moscova este împotrivă ca Moldova să devină membră a UE". Declarație surprinzătoare a unui angajat al agenției de presă Tass la Chișinău
Nu cred că Moscova este împotrivă ca Moldova să devină membră a UE FOTO Facebook/Maia Sandu

Pe 28 septembrie, în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare. Majoritatea moldovenilor își doresc ca țara lor să meargă pe drumul către Europa și să intre în UE. Singurii care s-ar opune ar fi oamenii conduși de oligarhul fugar Ilan Șor, apropiat al Moscovei.

Un cetățean moldovean, dar care lucrează pentru agenția de presă a Federației Ruse, încă din 1990, vine însă cu o altă variantă. Într-un interviu acordat HotNews, Valerii Demidețchi, în vârstă de 66 de ani, corespondentul Tass în Republica Moldova, susține că Rusia nu este împotrivă ca Moldova să devină membră a UE.

Întrebat cine este împotriva aderării Moldovei la UE, Demidețchi a afirmat că "din câte știu, nu noi vom lua această decizie. Decizia se va lua la Bruxelles, dacă nu greșesc".

"Nu cred că Moscova este împotrivă ca Moldova să devină membră a UE. Asta știu bine. De ce? Pentru că neutralitatea și participarea Moldovei în UE ar putea oferi șanse pentru cooperarea între Rusia și Europa.

Toate războaiele se termină la masa negocierilor. Nu poți scăpa de asta. Și va veni timpul când țările care au relații bune, atât cu rușii, cât și cu Europa și cu Statele Unite, precum Turcia, Ungaria și altele, vor avea de câștigat.

Noi, prin neutralitatea noastră, am putea să le oferim și o platformă pentru cooperare aici, pentru negocieri pașnice. Și am putea rezolva foarte multe lucruri, pentru că rușii și ucrainenii nu se vor împăca prea curând după asta și nu vor începe să coopereze imediat după acest conflict. Trebuie să treacă timpul.

Timpul va trece și totul va reveni la normal. Dar pentru asta vor fi necesare anumite țări, platforme, unde s-ar putea colabora. Și noi am putea deveni o astfel de platformă".

Demidețchi a explicat că, chiar și acum, produse din Moldova ajung în Rusia.

"Știți, astăzi autoritățile noastre susțin că au redirecționat întregul export către Uniunea Europeană. Dar am foarte mulți prieteni care se ocupă de agricultură. Ei spun: da, noi exportăm către UE, dar apoi produsele intră prin Belarus și ajung în Rusia.

Nu i-am crezut. Și am sunat prietenii mei din Rusia, le-am cerut să meargă în magazine și să vadă dacă există produse din Moldova. Și mi-au trimis fotografii, pot să vă arăt, unde produsele noastre sunt prezentate foarte larg. Dar ele erau pentru UE, înțelegeți?".

Fost șef al spionilor români: ”Rusia vede apropierea culturală drept o legătură ce trebuie restaurată, Ucraina - ca pe o capcană din care trebuie să scape”
Fost șef al spionilor români: ”Rusia vede apropierea culturală drept o legătură ce trebuie restaurată, Ucraina - ca pe o capcană din care trebuie să scape”
Fostul șef al spionilor români, generalul (r) Silviu Predoiu explică ura viscerală dintre ruși și ucraineni plecând de la metoda de comparație culturală a statelor, idee dezvoltată de...
Cutremur de 7,4 sâmbătă dimineață în estul extrem al Rusiei. Epicentrul, la doar 111 km de baza de submarine nucleare Rybachy VIDEO FOTO
Cutremur de 7,4 sâmbătă dimineață în estul extrem al Rusiei. Epicentrul, la doar 111 km de baza de submarine nucleare Rybachy VIDEO FOTO
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,4 a lovit sâmbătă dimineață, 13 septembrie, în apropierea coastei de est a regiunii Kamchatka din Rusia, a raportat U.S. Geological Survey....
#Moldova, #Moldova aderare Uniunea Europeana, #tass, #Rusia , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Prima decizie luata de Novak Djokovic, dupa ce a fost numit "tradator" in Serbia si s-a mutat in alta tara
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"OZN-ul" din Romania, 85% gata: 120.000.000 de lei!

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Imigrant fără forme legale, ucis de poliție în Chicago. A încercat să scape de arestare
  2. Incendiu la Penitenciarul Găești. Deținuții și personalul au fost evacuați. Unde a izbucnit focul
  3. "Nu cred că Moscova este împotrivă ca Moldova să devină membră a UE". Declarație surprinzătoare a unui angajat al agenției de presă Tass la Chișinău
  4. Fost șef al spionilor români: ”Rusia vede apropierea culturală drept o legătură ce trebuie restaurată, Ucraina - ca pe o capcană din care trebuie să scape”
  5. Ce fac consumatorii de droguri pentru a-și asigura rația zilnică. Medic: "Un tânăr a vândut carnea din congelator pentru o doză"
  6. Franța, în derivă. Ratingul de credit suveran, retrogradat de Fitch la cel mai mic nivel atribuit vreodată. Fostul premier dă vina pe "elitele" care "resping adevărul"
  7. Boeing riscă o amendă de 3,1 milioane de dolari. Administrația Federală a Aviației din SUA acuză compania aeriană de încălcări grave și repetate ale regulilor de siguranță
  8. Cutremur de 7,4 sâmbătă dimineață în estul extrem al Rusiei. Epicentrul, la doar 111 km de baza de submarine nucleare Rybachy VIDEO FOTO
  9. Restricții de circulație în weekend în București. Rutele ocolitoare anunțate de Brigada Rutieră a Capitalei
  10. La 18 ani, asasinul lui Charlie Kirk avea în față un viitor strălucit. Cine este, de fapt, Tyler Robinson? Cum a ajuns, în 4 ani, să fie cel mai detestat om din America