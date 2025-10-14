Moldova a luat primul punct în preliminarii după 6 meciuri, dar speră în continuare la Mondiale. Cum o ajută România

Autor: Teodor Serban
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 21:28
245 citiri
Vadim Rață, căpitanul Moldovei FOTO Instagram

Echipa naţională a Moldovei a încheiat la egalitate marţi, în deplasare, scor 1-1, cu echipa naţională a Estoniei. Este primul punct câştigat de moldoveni în calificările pentru Cupa Mondială 2026.

La Tallinn, într-un meci din subsolul grupei I, Estonia a deschis scorul prin fostul mijlocaş al echipei Rapid Bucureşti, Mattias Kait, în minutul 12. Ştefan Bodişteanu, jucătorul lui FC Botoşani, a egalat însă în minutul 64, din pasa echipierului lui U Cluj, Postolachi, şi meciul s-a terminat Estonia – Moldova 1-1.

Cele două echipe sunt departe de liderul grupei, Norvegia, care are 18 puncte. Estonia se află pe locul 4, cu patru puncte, în timp ce Moldova este ultima, a cincea, cu un singur punct.

În ciuda rezultatelor slabe din preliminarii, Moldova are șanse considerabile să prindă play-off-ul pentru Mondiale din martie 2026, ca urmare a faptului că și-a câștigat grupa din Liga Națiunilor.

Pentru a ajunge în play-off, Moldova are nevoie ca România să se claseze în grupa ei pe unul dintre primele două locuri.

#Moldova, #Campionatul Mondial, #rezultat, #Romania , #stiri fotbal
