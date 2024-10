Să nu ne fie milă de omul sărac

Nouă, oamenilor de afaceri, antreprenorilor, mai mult celor care lucrează în mediul privat, ni se sugerează în momentele de criză un mesaj de sprijin, de toleranță, încredere în schimbare, înțelegere și compasiune. Către cine? Către cei năpăstuiți de soartă, care o duc (mai) greu, care nu au avut atâta noroc (cu sau fără ghilimele!) în viață, care sunt (mai) săraci, mai izolați sau respinși. Aici nu vorbesc de asistații sociali, de persoanele cu handicap, de copiii fără speranțe din medii defavorizate sau oamenii lipsiți de discernământ. În aceste cazuri este normal să existe compasiune. Acum și aici, vorbesc despre "frații" de peste Prut.

Acum cam o lună, exact în timpul ultimului cutremur din zona Moldovei, care s-a resimțit și la Chișinău, președinta Republicii Moldova era la o emisiune și vorbea în limba...rusă!

Da, chiar dânsa, care declară că blamează influența Rusiei asupra țării pe care o conduce. Personal am rămas șocat și mi-am pus mari semne de întrebare. Întâmplător, din când în când am văzut emisiuni cu interviuri despre opinia cetățenilor moldoveni, care majoritar nu erau dornici să fie parte din UE.

De-a lungul celor 30 de ani de experiențe cu diverși oameni, care aveau câte ceva de vânzare sau intraseră în faliment și aveau nevoie urgent de lichidități, am regăsit comportamentul uman duplicitar. Una zic, alta fac. Declară sus și tare că vor să vândă, dar de fapt ar vrea să vândă numai cum vor ei, trăgând exclusiv pentru avantaje de partea lor. Extrapolând la subiectul actualelor alegeri din Republica Moldova, poate că cetățenii care doresc să fie în UE ar putea să fie de acord, dar să nu piardă principalul avantaj care le este oferit de ruși: gazele și energia la prețuri mici.

Vecin cu mine, având un apartament în proprietate, este un fost general în rezervă al Republicii Moldova, un om respectuos și plin de energie, la o vârstă înaintată. Deși locuiește în Chișinău, îl văd deunăzi la CNN dând un interviu în care spunea că țara sa nu are o așa-zisă armată și ar rezista maxim o jumătate de zi dacă va fi invadată terestru de Rusia. În aceste condiții, în opinia mea, alegerile recente au demonstrat nivelul de percepție al siguranței individuale în țara vecină, față de riscul agresiunii ruse.

Am tot respectul pentru cetățenii moldoveni care au dobândit cetățenia română și pentru cei care muncesc sau locuiesc deja în Europa Occidentală. Dar, cu toată compasiunea umană, e greu să înțelegi de ce unii oameni, deși li se oferă o șansă istorică de a evolua, refuză și rămân în sărăcie sau nesiguranță veșnică. Știu, poate sună cinic, dar mai cinic decât o combinație dintre prostie și sărăcie e greu să găsești.

Cetățenii din majoritatea raioanelor Republicii Moldova au spus "nu" integrării țării în UE. Este un fapt, dovedit după numărarea voturilor. Degeaba a votat diaspora, cu disperare și încredere, pentru apartenența la Europa. Și atunci cine e de vină: cei care au plecat din sărăcie și mizerie -luând calea Vestului pentru un trai mai bun, sau cei care persistă în propria neputință, îmbrățișând suferința adusă din Est?

Nu, după câte am văzut în afaceri, cazuri individuale, dar similare, nu mai pot să am compasiune pentru oamenii nevoiași, dar leneși sau lipsiți de curaj. Fiecare om își merită soarta. Fiecare comunitate are liderii pe care și-i alege. Fiecare țară are un destin. Iar dacă nu există dictatură, nu are rost să ne irosim energia și timpul de milă nimănui. Să nu mai plângem "frații" de peste Prut, care au ales să rămână săraci. Să omagiem prezența conaționalilor români proveniți din Republica Moldova și să apreciem valoarea acolo unde există. Unde persistă lașitatea, nu poți să ajuți cu nimic.

Dragos Dragoteanu

Manager Euroest Invest / Fast Parking

CIPS - Certified International Property Specialist

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

