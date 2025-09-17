Zeci de percheziţii în Republica Moldova în legătură cu finanţarea ilegală a partidelor. "Salarii de 100.000 de lei de la Şor"

Peste 70 de percheziții s-au desfășurat miercuri, 17 septembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, fiind deja efectuate mai multe acțiuni de amploare în acest sens de la începutul campaniei electorale pentru alegerile din 28 septembrie, în condițiile în care au existat avertismente din partea autorităților în ceea ce privește o interferență rusă.

Perchezițiile, desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și de procurorii din Bălți, au avut loc inclusiv în capitala Chișinău și au fost ridicați bani în diferite valute, documente, înscrisuri și alte materiale relevante pentru anchetă.

Potrivit CNA, există suspiciuni că un grup de persoane ar fi pus în aplicare un plan infracțional în perioada preelectorală, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Printre persoanele vizate se numără factori de decizie afiliați unor partide politice, membri și simpatizanți, care ar fi creat o schemă de introducere în țară a mijloacelor bănești ilicite, destinate susținerii ilegale a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali”, au declarat reprezentanții CNA, citați de NewsMaker.

CNA a dat publicității interceptări audio în contextul celor peste 70 de percheziții. În interceptări sunt menționate salarii de „100.000 de lei de la Șor”, vizite la Moscova, „candidați la funcția de primar care au primit câte 5.000 de dolari” și „oameni supărați” care nu-și pot scoate banii.

Circa 2.000 de percheziții au fost efectuate în Republica Moldova de la începutul perioadei electorale, declara săptămâna trecută ministrul de interne Daniella Misail-Nichitin.

În general, probele arată că suspecții ar fi recrutat alegători și le-ar fi promis bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul votului pentru o anumită formațiune politică, acțiuni care ar fi dirijate de la Moscova de oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova pentru fraudă și spălare de bani în dosarul sustragerii unui miliard din sistemul bancar moldovenesc. Acesta ar încerca acum, potrivit autorităților, să influențeze votul din 28 septembrie, cumpărând voturi și finanțând diverse formațiuni, în dorința de a asigura o majoritate prorusă în viitorul parlament de la Chișinău.

