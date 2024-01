Ce spune portarul naționalei despre transferul său în străinătate

Portarul echipei de fotbal FC Rapid Bucureşti, Horaţiu Moldovan, a declarat, miercuri, la reunirea lotului pentru partea a doua a sezonului, că nu este disperat să se transfere la un club din străinătate şi a subliniat că va face pasul doar dacă va fi o ofertă de nerefuzat dintr-un campionat puternic.

"Chiar nu ştiu dacă sunt ultimele zile la Rapid, acum mă bucur doar că am venit la reunire. E perioadă de transferuri, dacă va veni o ofertă de nerefuzat probabil că voi face pasul. Nu ştiu dacă luna ianuarie e decisivă, mie îmi e gândul acum numai la Rapid. Nu sunt disperat să plec, mă gândesc doar să fiu sănătos, să-mi fac treaba cât mai bine şi vom vedea ce se va întâmpla. Chiar citeam undeva că pun condiţii să joc dacă mă transfer. Nu poate să pună nici Neuer (n.r. - portarul formaţiei Bayern Munchen, Manuel Neuer) condiţii să joace titular meci de meci când merge la o echipă. Peste tot există concurenţă, şi aici, la Rapid, e o concurenţă foarte bună cu Virgil Drăghia şi cu băieţii mai tineri", a afirmat portarul primei reprezentative.

"Mă gândesc şi la EURO... dar nu mă ţine pe loc turneul final. Mă bucur că am ajuns acolo, că am făcut performanţă cu echipa naţională. Repet, dacă vine o ofertă foarte, foarte bună, mă gândesc la European, dar mă gândesc şi la mine în acelaşi timp. O ofertă foarte bună ar însemna un campionat foarte bun. Eu în principal vreau un campionat din Europa, pentru a face pasul corect în cariera mea, dar nu mă gândesc doar la plecare, cum se tot vorbeşte", a explicat el.

Moldovan a dezminţit faptul că a solicitat mărirea salariului pentru a rămâne la Rapid până la finalul actualului sezon: "Nu am avut niciun fel de discuţie cu conducerea clubului pentru o mărire, am o relaţie foarte, foarte bună cu cei de la Rapid. Faţă de domnul Şucu nu am niciun reproş de făcut, e cel mai corect om pe care l-am întâlnit până acum. Iar pentru domnul Angelescu am cel mai mare respect, pentru că mi-a întins o mână când probabil nimeni nu mai credea în mine. Nu o să pot să mă cert niciodată cu conducerea şi cu oamenii care sunt la Rapid".

"Sper să fie un an mult mai bun decât 2023, asta deşi pentru mine 2023 a fost cu siguranţă cel mai bun din carieră. Mă bucur că au venit băieţi noi în lot. Le urez bun venit şi sper să facem performanţe împreună. Sper ca la finalul campionatului să câştigăm titlul", a mai spus el.

În vârstă de 25 de ani, Horaţiu Moldovan mai are contract cu FC Rapid până în iunie 2025, însă clauza de reziliere de aproximativ 800.000 de euro îi permite să se transfere la orice alt club care achită această sumă.

