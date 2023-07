Moment istoric la Mondialul de natație. Tânăra care a repetat super-performanța lui David Popovici

Mollie O'Callaghan (19 ani) a stabilit o performanță istorică la Campionatele Mondiale de Natație de la Fukuoka, devenind prima înotătoare care a cucerit aurul atât la 100 m liber, cât și la 200 m liber, la aceeași ediție de CM.

Practic, Mollie O'Callaghan a izbutit ceea ce a realizat și David Popovici, la masculin, la precedenta ediție, desfășurată la Budapesta în 2022.

La două zile după ce s-a impus la 200 de metri liber cu record mondial, Mollie O'Callaghan a făcut vineri ”dubla”, impunându-se categoric la 100 de metri liber, cu timpul de 52.16 secunde.

