Demisie neașteptată din televiziune. Era una dintre cele mai bine plătite prezentatoare

Prezentatoarea Molly Qerim (41 de ani), una dintre cele mai bine plătite jurnaliste de peste Ocean, a anunțat că pleacă de la ESPN, post de televiziune la care a lucrat în ultimii 19 ani.

Molly Qerim nu va mai prezenta ”First Take”, una dintre cele mai cunoscute emisiuni sportive din SUA.

”După ce am reflectat mult timp, am decis că e timpul să închid acest capitol incredibil. Să prezint acest show a fost o onoare pentru mine. În fiecare dimineață, am avut privilegiul de a împărți platoul cu unele dintre cele mai importante voci din sport”, a precizat Qerim, pe rețelele sociale.

Plecarea prezentatoarei l-a surprins inclusiv pe Stephen A. Smith, colegul ei de platou. ”Seara trecută, a demisionat brusc din funcția de gazdă a emisiunii. Și e de înțeles că sunt destul de trist. Molly e o prietenă, o colegă, o persoană de la care am învățat multe. Am fost parteneri în ultimii 10 ani și nu e ușor să treci peste astfel de lucruri. Detaliile, sincer, nu sunt treaba nimănui. A fost o negociere a contractului. ESPN cu siguranță nu a vrut s-o piardă, dar, în cele din urmă, ea a luat decizia de a pleca imediat”, a spus acesta.

Molly Qerim a fost angajată la ESPN în 2006 și avea un salariu anual cuprins între 500.000 și 600.000 de dolari. Unele surse susțin că, de fapt, ar fi câștigat aproape 1,5 milioane de dolari pe an.

Celebra emisiune „Jimmy Kimmel Live” a fost retrasă de la difuzare pe termen nelimitat, după comentariile legate de asasinarea lui Charlie Kirk. Trump a salutat decizia
Celebra emisiune „Jimmy Kimmel Live” a fost retrasă de la difuzare pe termen nelimitat, după comentariile legate de asasinarea lui Charlie Kirk. Trump a salutat decizia
Retragerea pe termen nelimitat a emisiunii „Jimmy Kimmel Live” de pe ABC a declanșat un val de controverse în SUA, readucând în prim-plan tensiunile dintre libertatea de exprimare,...
Selecționer nou înaintea partidei dintre România și Republica Moldova. Rezultatele din preliminarii i-au fost fatale
Selecționer nou înaintea partidei dintre România și Republica Moldova. Rezultatele din preliminarii i-au fost fatale
România va juca pe 9 octombrie un amical cu Republica Moldova, cu trei zile înaintea confruntării cu Austria din preliminariile pentru Cupa Mondială. Învinsă cu 11-1 de Norvegia, Republica...
