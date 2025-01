Momentul șocant în care un sturion uriaș încearcă să înghită o animatoare. Ce despăgubire ridicolă i-a oferit angajatorul femeii VIDEO

Un incident șocant a avut loc într-un acvariu din China, unde un sturion uriaș a atacat o animatoare rusoaică îmbrăcată ca sirenă în timpul unui spectacol. Momentul îngrozitor a avut loc în fața vizitatorilor, inclusiv a copiilor, care au țipat de spaimă la scena neașteptată.

Tânăra, cunoscută sub numele de Masha, în vârstă de 22 de ani, plutea grațios prin apă în costum de sirenă, făcând cu mâna publicului, când peștele gigant s-a repezit asupra ei. Sturionul și-a închis brusc fălcile în jurul capului ei, provocând panică în rândul spectatorilor.

Deși a reușit să se elibereze după câteva secunde și să iasă la suprafață, animatoarea a suferit răni la cap, gât și ochi. De asemenea, peștele i-a smuls ochelarii de protecție și agrafele pentru nas. Potrivit presei ruse, tânăra ar fi fost forțată să intre în apă, deși avea deja o rană la gât.

In a Chinese oceanarium, a giant sturgeon tried to swallow a Russian female animator dressed as a mermaid. The fish managed to almost completely capture her head in its jaws.

The woman survived but suffered minor but permanent injuries. Her Chinese employer tried to “cover up”… pic.twitter.com/eNqcVSReRY