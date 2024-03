Au apărut primele imagini cu momentul impactului la sol al avionului rusesc IL 76, prăbușit în regiunea Ivanovo VIDEO

Un videoclip care surprinde momentul prăbușirii avionului militar rusesc IL-76 în regiunea Ivanovo a fost postat pe rețeaua X.

Imaginile video arată momentul în care motorul aprins al avionului se lovește de copaci, înainte de a se prăbuși la sol.

Potrivit informațiilor oficiale ale autorităților ruse, 16 persoane au murit în urma acestui accident aviatic.

Ultimele cuvinte ale echipajului au fost un raport despre incendiul motorului și lamele care zburau din acesta, care au provocat avarii sistemelor aeronavei.

Acest lucru a dus la imposibilitatea ca IL-76 să ajungă la aerodromul unde trebuia să aterizeze cu doar câteva minute înainte de a se prăbuși.

Versiunea principală a cauzei accidentului prezentată de autoritățile ruse este o defecțiune tehnică. Potrivit unor surse militare ruse, avionul zbura cu rezervoarele pline de combustibil, care au explodat după prăbușirea avionului.

Filmările publicate arată clar o dâră de foc peste copaci, care se aprind.

⚡️A video of yesterday's crash of a 🇷🇺Russian Il-76 in the Ivanovo region of Russia has appeared. pic.twitter.com/hWhAMKcHwN