Momente ridicole la întâlnirea dintre Putin și Kim Jon-un. Gesturile de curtoazie exagerată care au stârnit amuzament pe internet VIDEO

În noaptea de 17 spre 18 iunie, un avion cu președintele Federației Ruse la bord a aterizat pe un aeroport din Coreea de Nord.

Din imaginile difuzate, Vladimir Putin a fugit literalmente din avion pentru a-l întâlni pe cel mai bun prieten al său, dictatorul nord-coreean Kim Jong-un, care a ajuns personal la aeroport pentru a-l îmbrățișa pe dictatorul din Federația Rusă.

După momentele de afecțiune aprinsă, ambii dictatori au creat un incident ridicol, ce a durat câteva secunde, fiecare refuzând să urce primul în mașină.

Putin and Kim Jong-Un on who enters the car first.

🤣🤣🤣 pic.twitter.com/b7ZZ2wosYP