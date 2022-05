Un bărbat a aruncat o prăjitură în Mona Lisa, tabloul lui da Vinci expus la Luvru VIDEO

Un turist ce a vizitat muzeul Luvru duminică, 29 mai, a aruncat din senin o prăjitură spre Mona Lisa, opera de artă pictată de Leonardo da Vinci.

Prăjitura nu a lovit direct tabloul, ci geamul care protejează opera. Turistul a fost un bărbat în scaun cu rotile, ce purta perucă, care s-a ridicat brusc în picioare și a aruncat bucata de tort, potrivit Marca.com.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM