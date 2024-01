Două activiste ecologiste au aruncat duminică, 28 ianuarie, cu supă pe tabloul Mona Lisa, expus la Muzeul Luvru din Paris. Din fericire, pictura era protejată de un geam antiglonț și nu a fost deteriorată, relatează BBC News.

Pictura lui Leonardo da Vinci din secolul al XVI-lea, una dintre cele mai cunoscute opere de artă din lume, este găzduită la Luvru, la Paris.

Ea este protejată de un geam antiglonţ şi cel mai probabil nu a fost deteriorată.

O înregistrare video surprinde două femei care cer dreptul la o ”alimentaţie sănătoasă şi durabilă” şi care deunţă faptul că ”sistemul nostru agricol este bolnav”.

Ecoterrorists throw soup on Mona Lisa painting in Louvre Museum. What is most suitable punishment for such an act? pic.twitter.com/0TCdJj23nt