Inutil, doamna Pivniceru! Basescu a castigat (Opinii)

Ministrul Justitiei, Mona Pivniceru, a pierdut deja razboiul desemnarii procurorilor-sefi la Parchet si DNA. Traian Basescu l-a castigat, macar pentru moment, desi victoria ar putea sa-i explodeze in fata peste cateva luni.

S-o luam metodic, cu primul adevar. Nu vom avea procurori pe placul USL, cel putin cateva luni de acum incolo, asta e sigur. Avantaj Traian Basescu. Timp in care se pot termina dosarele fraudelor de la referendum si se pot da drumul altora de la alegerile parlamentare, caci motive vor fi, dar mai important, timp in care vreun procuror cum am zis, pe placul USL, nu-si poate face de cap.

De ce e pierduta batalia pentru procurori pentru USL? Sahul dat Uniunii a inceput demult, daca nu cumva ea l-a si acceptat. Si nu e doar din tara, e si din Uniunea Europeana. Mai intai, Daniel Morar a trecut interimar in functia de Procuror General. Ce inseamna asta? In primul rand, DNA si Parchetul sunt conduse de aceeasi echipa, pastrata si nimic nu se lasa pe seama oamenilor necunoscuti, neverificati, fara taria de a juca jocul asta.

In plus, pentru cazul in care nu se reuseste ajungerea la un consens in privinta procurorilor, Morar va ramane pe pozitii cateva luni in plus fata de cat ar fi ramas la DNA, unde mandatele legale i s-au terminat si avea dreptul sa mai stea doar pana in februarie 2013 sau sa plece in orice moment, cand i se numeste un inlocuitor.

Apoi, e sahul dat de Comisia Europeana care, prin vocea secretarului general Catheryne Day (mutare inteligenta a Comisiei, care nu a iesit nici prin vocea lui Barroso, nici a Vivianei Reding), a spus ca nu s-au respectat criteriile de transparenta pentru alegerea procurorilor. Asta e una din posibilele justificari pe care le poate avea Traian Basescu atunci cand va trebui sa refuze numirea vreunui procuror.

Haideti sa va dau un indiciu despre cum preseaza Comisia Europeana, cum da sah. Uitati declaratia purtatorului de cuvant al Comisiei Europene, Mark Grey, dupa intalnirea Monei Pivniceru cu Catheryne Day si Viviane Reding.

"Comisia a fost foarte clara. Pentru noi, cheia problemei este ca acest proces de nominalizare sa fie corect si transparent. De-a lungul intregului proces. A existat o corespondenta cu autoritatile romane, Comisia si-a prezentat pozitia detaliat. Acum asteptam ca ministrul justitiei sa ne prezinte schimbarile pe care le face. Sa asteptam intalnirea si vom face o evaluare dupa aceea". Comisia asteapta schimbari, altfel nu va fi multumita.

Al treilea sah a fost dat de Consiliul Superior al Magistraturii, care a anuntat ca mareste perioada in care trebuie sa dea avizul pentru numirea procurorilor la 60 de zile. Sa facem un calcul. Concursul pentru procurori se incheie la finalul lunii octombrie. 60 de zile pentru CSM sa decida. Se depaseste lejer si perioada alegerilor. Adaugand la asta intervalul in care trebuie ca presedintele sa decida asupra numirii procurorilor-sefi, depasim bine perioada alegerilor, a formarii noului Guvern si tot asa.

Mergem mai departe. Tot CSM poate sa joace un rol important. La cum vad componenta actuala a CSM, o propunere "dubioasa" a Monei Pivniceru va primi aviz negativ, ceea ce ii poate da o noua justificare de respingere lui Basescu, pentru care putini il pot acuza.

Ce-i poate face USL lui Traian Basescu, in cazul asta? Vor putea incerca suspendarea, dar doar dupa alegerile parlamentare. Dar vor folosi la maxim tema blocajului lui Traian Basescu in privinta procurorilor.

Despre asta e vorba. Nu e o simpla desemnare tehnica, pura, fara influente politice. E marea batalie ce trebuie castigata. Batalia pentru parlamentare e deja castigata de USL, dar batalia pentru dosare, nu. Prima runda e castigata de Basescu. Runda decisiva e in cateva luni. Daca USL nu se preda pana atunci.

