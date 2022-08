Pivniceru, libera sa fie ministru - Demisiile, avizate de CSM in sedinta cu scandal

Mona Pivniceru este libera sa fie ministru. Membrii CSM reuniti joi in sedinta au luat act de demisia acesteia din Consiliu si din magistratura.

Sedinta CSM a intrunit cvorumul legal, joi dimineata, dupa ce fusese miercuri amanata din cauza absentei unor membri.

Desi mai multi magistrati din CSM au propus amanarea cu 30 de zile a validarii demisiei lui Pivniceru, CSM-ul a avizat pana la urma ambele demisii.

Astfel, Mona Pivniceru, propunerea lui Victor Ponta pentru Ministerul Justitiei, este mai aproape de scaunul ministerial, premierul anuntand ca aceasta ar putea depune juramantul chiar in cursul zilei de joi.

Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT , evenimentele legate de sedinta CSM:

10:50 - Victor Ponta a declarat, la iesirea din sediul CSM, ca sedinta de guvern de joi va fi amanata, in contextul in care CSM a luat act de demisiile lui Pivniceru.

10:39 - "Eu nu am dorit sa-mi schimb statutul de magistrat, a fost profesia mea de baza. A fi magistrat nu este un privilegiu. Si nu este o recompensa extraordinara pentru aceasta calitate", a declarat Pivniceru la finalul sedintei.

10:21 - CSM a luat act de demisia Monei Pivniceru din functia de magistrat.

10:18 - Alina Ghica, presedintele CSM, a explicat pasii procedurali pentru ca demisia Monei Pivniceru sa devina efectiva, relateaza B1 Tv.

Potrivit Alinei Ghica, se vor redacta doua hotarari, una va fi trimisa presedintelui care va semna decretul de eliberare din functie. Ulterior, decizia va fi publicata in Monitorul Oficial.

10:12 - Jurnalistii au fost dati afara de la sedinta Consiliului, conform B1 Tv. Magistratii dezbat daca vor lua act doar de demisia lui Pivniceru din CSM, urmand ca discutia despre demisia ei din magistratura sa fie amanata.

09:56 - Membrii CSM poarta discutii in contradictoriu pe demisia Monei Pivniceru. "Doamna Pivniceru este un simbol pentru noi. Nu trebuia sa se ajunga la demisie", a spus un magistrat, iar alti membri CSM au catalogat sedinta drept "un circ".

09:48 - Judecatoarea Viorica Costiniu, membra CSM, a precizat ca pe ordinea de zi a sedintei au fost introduse prevederi suplimentare, ceea ce i-a nemultumit pe unii judecatori prezenti la sedinta.

Costiniu s-a referit la faptul ca s-a propus ca demisia Monei Pivniceru sa devina efectiva in termen de 30 de zile. Magistrata a precizat ca aceasta propunere a fost introdusa pe ultima suta de metri si este probabila o "tergiversare" a procedurilor.

09:35 - Membrii CSM au votat, pe ordinea de zi, discutarea demisiei lui Pivniceru din magistratura.

CSM pentru Pivniceru si BP in Parlament pentru Basescu - Cine are azi cvorum?

09:10 - Sedinta CSM are cvorum. Ana Labus, Florentina Gavadia si Bogdan Gabor, care nu au fost miercuri la Consiliu, motivandu-si absenta prin probleme medicale grave in familie, sunt la CSM, absenta fiind doar Georgiana Isac, care este in concediu, potrivit Realitatea Tv.

08:50 - Premierul Victor Ponta, care asigura in prezent si interimatul la Justitie, a ajuns la sediul CSM.

Acesta a anuntat ca, daca se intruneste cvorumul, Mona Pivniceru va depune juramantul la minister in cursul zilei de joi, imediat dupa ce va fi semnat decretul de numire.

"Oamenii sunt foarte neincrezatori in institutiile statului. Judecatorii, magistratii de aici trebuie sa recastige increderea populatiei", a declarat liderul PSD, inainte de sedinta, mentionand ca un prim pas ar fi ca membrii CSM sa vina la serviciu.

Premierul a vorbit si despre declaratiile de miercuri ale lui lui Eugen Nicolaescu, facute pentru pentru Ziare.com. Liberalul a declarat ca va propune un troc: cvorum in Parlament pentru Basescu, in schimbul cvorumului la CSM pentru Pivniceru.

Nicolaescu: Parlamentul nu-l repune pe Basescu pana CSM nu da avizul pentru Pivniceru

"Nu va invoca nimeni cvorumul, dintre parlamentarii PSD. Formalitatea citirii deciziei CCR (privind invalidarea referendumului - n.red.) in Parlament trebuie indeplinita", a adaugat premierul.

"Tin mult sa aratam care este diferenta dintre noi si ceilalti. Tocmai pentru ca noi suntem altfel, nu aplicam aceleasi metode ca PDL", a mai precizat Ponta.

Trocul cvorumurilor

Nu doar numirea lui Pivncieru la sefia MJ depinde de un cvorum, ci si reintoarcerea lui Traian Basescu la Cotroceni.

Procedura spune ca cei doi presedinti ai Camerelor legislative sunt obligati, in cel mult 24 de ore dupa ce au primit hoatararea de la CCR, sa convoace un BP reunit, in care sa fie atins cvorumul, dupa care urmeaza convocarea unei sedinte comune a Parlamentului.

Presedintele Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a anuntat ca Birourile Permanente se vor reuni joi, la ora 12:00, pentru prezentarea deciziei CCR privind rezultatul referendumului din 29 iulie.

