Regele Charles al III-lea a ajuns în portofelele britanicilor. Moneda de 1 liră sterlină cu chipul monarhului a fost pusă în circulație VIDEO

DPA şi PA Media informează că primele monede de 1 liră sterlină cu chipul regelui Charles al III-lea au intrat deja în circulaţie în Regatul Unit.

Aproape trei milioane de monede cu noul design vor ajunge în buzunarele oamenilor şi în casele de marcat de pe întreg teritoriul ţării săptămâna aceasta, prin intermediul oficiilor poştale şi al băncilor din Marea Britanie.

Moneda de 1 liră sterlină înfăţişează pe revers două albine, pentru a marca pasiunea regelui pentru ecologie şi natură, iar pe avers, efigia oficială a regelui Charles, potrivit G4Media.

The new £1 coins of King Charles III have just entered circulation. This is the first time in over a century that a British king has issued a circulating £1 coin. pic.twitter.com/hVMA3ZungE

”Royal Mint a fabricat monedele puse în circulaţie pentru fiecare dintre monarhii Marii Britanii începând cu Alfred cel Mare şi este o onoare să anunţăm că moneda de 1 liră sterlină cu regele Charles este acum în circulaţie”, a spus Rebecca Morgan, directoarea pentru monede comemorative în cadrul The Royal Mint.

”Ştim că va stârni entuziasmul colecţionarilor şi al publicului, care se vor grăbi să-şi procure acest fragment de istorie”.

”Sperăm ca designul tuturor monedelor să stârnească conversaţii importante referitoare la conservarea acestor specii importante”, a mai spus ea.

The new coins are almost identical to this ‘brilliant uncirculated’ £1 released by the Royal Mint last year. The small crown to the right of Charles III’s portrait does not appear on the circulating coins. pic.twitter.com/WVnGDlsbcM