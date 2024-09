Putin a ajuns în Mongolia. În loc de cătușe, liderul rus a fost primit cu covor roșu și garda de onoare VIDEO

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ajuns luni, 2 septembrie, în Mongolia, potrivit televiziunii ruse, marcând astfel prima sa deplasare într-o ţară membră a Curţii Penale Internaţionale (CPI) după emiterea unui mandat de arestare pe numele său, informează AFP.

🇺🇦Zelensky: Orders Mongolia to arrest Putin

🇲🇳Mongolia: Welcomes Putin with red carpet and a guard of honour pic.twitter.com/00qQ03vZ5d