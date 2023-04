Cu ce se ocupă Monica Anghel după ce a slăbit peste 40 de kilograme: ”Am obținut nota 10”

Cunoscuta cântăreață Monica Anghel (51 de ani), lipsită o perioadă din spațiul public, a mărturisit că a reușit să-și îndeplinească o mai veche dorință, aceea de a deveni instructor de fitness.

Monica Anghel a reușit recent să slăbească peste 40 de kilograme, astfel că vrea să le ajute și pe alte femei să-și mențină condiția fizică.

„Sunt deja instructor de fitness. Am terminat cursul, duminică am avut examenul final. Am obținut nota 10 și la proba scrisă, nota 10 și la proba practică. Deci acum sunt instructor de fitness. Probabil că voi face undeva, la o sală, împreună cu prietenele mele.

O să mergem toate să ne plătim abonament și o să le spun eu ce trebuie să facă astfel încât să lucreze corect, să lucreze în siguranță, să nu existe accidentări sau să nu existe repercusiuni pe termen mai lung”, a declarat Monica Anghel, pentru Antena Stars.