Monica Anghel a trecut printr-o nouă intervenție medicală. Artista, mesaj de pe patul de spital: „Când ești sănătos...”

Monica Anghel a reușit să stârnească îngrijorare printre fanii săi după ce a publicat pe rețelele de socializare o imagine în care apare pe patul de spital, cu o perfuzie la mână. Deși nu a oferit nicio explicație cu privire la motivul internării, mesajul care a însoțit fotografia a fost unul profund, cu o puternică încărcătură emoțională.

De-a lungul timpului, îndrăgita artistă s-a arătat mereu sinceră în fața publicului, vorbind deschis despre problemele de sănătate și lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul vieții. Pentru Monica Anghel, echilibrul și grija față de sine au devenit priorități, după o perioadă în care a conștientizat cât de importantă este prevenția și starea de bine.

De această dată, artista nu a intrat în detalii medicale, însă a preferat să transmită un mesaj care a rezonat puternic cu admiratorii săi:

„Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă. O experiență care mă face să apreciez mai mult fiecare moment! Vă îmbrățișez!”.

Postarea a adunat rapid sute de reacții și comentarii, fanii exprimându-și îngrijorarea și trimițându-i urări de însănătoșire. „Sănătate multă! Sper că nu e nimic grav. Vă îmbrățișez cu drag!”, „Bunul Dumnezeu și Măicuța Domnului să vă dea sănătate, să vă ocrotească și să vă binecuvânteze!”, „Foarte adevărat, multă sănătate!”, au scris internauții.

Monica Anghel a mai trecut recent printr-o experiență medicală importantă: în urmă cu două luni, a fost supusă unor intervenții oftalmologice pentru implant de cristalin și corectarea dioptriilor. Deși a mărturisit că a avut emoții înaintea operației, artista s-a recuperat complet și a declarat că se bucură de o vedere perfectă, fără ajutorul ochelarilor.

