Monica Anghel dezvăluie cum se simte acum după operația la ochi: „Urmez cu o strictețe fantastică tratamentul”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 15:19
Monica Anghel a reacționat privind escrocheria FOTO: Instagram/ Monica Anghel

Pentru Monica Anghel, săptămâna trecută a fost una plină de emoții și încercări. Artista în vârstă de 54 de ani a trecut prin două intervenții chirurgicale delicate, ambele având ca scop implantul de cristalin, pentru a-și recăpăta vederea în cele mai bune condiții.

Operațiile au avut loc într-o clinică privată, sub îngrijirea doctorului Andrei Filip, unul dintre cei mai apreciați specialiști oftalmologi din țară, la care au apelat de-a lungul timpului numeroase persoane publice.

La câteva zile după proceduri, Monica a împărtășit cu fanii săi recunoștința și bucuria de a fi trecut cu bine peste această experiență:

„Domnul doctor Andrei Filip a luat cea mai bună hotărâre pentru ca eu să vă pot vedea mai bine. Astăzi am avut a doua operație de implant de cristalin, mai complexă, cu dioptrii speciale, iar profesionalismul și dedicarea lor au făcut ca totul să fie perfect. Vă sunt extrem de recunoscătoare. Am luat cea mai bună decizie!”.

Cum decurge recuperarea după operație

Într-un interviu pentru Click!, artista a povestit cum decurge recuperarea și cum se simte după intervențiile la ambii ochi.

„Pe 2 septembrie m-a operat domnul doctor la ochiul stâng, deci sunt operată la ambii ochi. Sunt bine, totul este în grafic. Evident că urmez cu o strictețe fantastică tratamentul pentru că este spre binele meu. Domnul doctor Filip și echipa sa au fost excepționali. Nu am cuvinte. Totul a fost fantastic!”, a mărturisit vedeta.

Monica nu a ascuns faptul că înainte de operație a avut temeri legate de anestezie și de procesul în sine, însă realitatea a fost mult mai blândă decât și-ar fi imaginat.

„Mie îmi era frică de anestezie, îmi era frică că o să văd cum se întâmplă… Nu am simțit nici anestezia, nu am simțit absolut nimic. Totul a fost perfect! Sunt foarte bine! Nu am voie să mă machiez timp de o lună de zile, pe scenă trebuie să port ochelari de soare pentru că luminile sunt puternice și ochii sunt încă sensibili și în proces de vindecare. Ține și de mine să respect tot ceea ce am de făcut, am multe picături de pus în ochi dar sunt ordonată și cuminte!”, a adăugat artista.

