Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 14 August 2025, ora 10:59
După ce a slăbit 40 de kilograme, Monica Anghel se confruntă cu critici. Cum reușește să își păstreze silueta
Monica Anghel a reacționat privind escrocheria FOTO: Instagram/ Monica Anghel

Monica Anghel a trecut printr-o transformare fizică impresionantă, determinată de motive medicale. În interviul acordat revistei VIVA!, artista a explicat că, deși aspectul său s-a schimbat, personalitatea și valorile au rămas aceleași.

„Repet, eu sunt același om. Faptul că am slăbit, da. A fost o problemă medicală și am fost obligată să slăbesc. Dar altfel de schimbări nu au fost. Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat nimic altceva. Da, atitudinea celor din jur evident că s-a schimbat. În continuare sunt oameni care îmi scriu că eram mai frumoasă când eram grasă. Că sunt urâtă, că sunt slabă și așa mai departe. Dar asta nu mă mai interesează, nu mai este o problemă a mea. Important este că sunt sănătoasă și că mă simt bine. Bine, oamenii acceptă extrem de greu schimbările. Asta nu mai este problema mea, nu mai are legătură cu mine.”, a spus ea.

Accidentul de la echitație

În trecut, Monica a suferit o accidentare la echitație, despre care a vorbit fără rețineri.

„Nu am avut nevoie de curaj, s-a întâmplat și asta a fost. A fost o neatenție din partea mea. Nu eram echipată corespunzător. Da, în primul rând, neatenție. Nu am fost atentă. Ce m-a speriat cel mai tare atunci când s-a întâmplat accidentul respectiv a fost că mi-am spart nasul și că va fi nevoie de operație de deviație de sept. Dar, din fericire, nu a fost nevoie de așa ceva, doar s-a ciobit puțin piramida nazală. În rest, nu a fost nimic grav, nimic complicat.”

Secretele menținerii siluetei

Astăzi, artista este instructor de fitness și își menține greutatea prin sport și un regim adaptat stilului său de viață: „Eu țin acest fasting de niște ani și mă simt foarte, foarte bine. Nu recomand lucrul acesta nimănui, pentru că fiecare om trebuie să meargă la un medic nutriționist și să-i spună acelui medic ce să facă. Doar că eu așa funcționez, cu două mese pe zi. Și 90% din timp am grijă la ce mănânc. Evident că mai sunt și perioade în care sunt foarte obosită și nu mai stau să mă gândesc la ce mănânc. De exemplu, nu-mi bat capul cu ce mănânc atunci când plec din București, când am concert. Și e OK. După aceea vin acasă și, chiar dacă pun un kilogram sau două în câteva zile, le dau la fel de repede jos, pentru că nu las să treacă nu știu cât timp.”

