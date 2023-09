Turiști nemulțumiți de prețurile de la conacul Monicăi Anghel. Cât au plătit pentru doi păstrăvi cu mămăligă și usturoi

Monica Anghel a investit într-un conac, din județul Argeș, pe care l-a transformat în locație turistică.

Conform unei descrieri de pe un site de cazări, locația se prezintă astfel: „Conacul Sfânta Elena se află în Berevoești și are un lounge comun, restaurant, bar și grădină. Toate camerele sunt prevăzute cu baie privată și TV cu ecran plat și canale prin cablu. Oaspeții au la dispoziție WiFi gratuit, o terasă și parcare privată gratuită. Camerele pensiunii au fierbător, iar unele oferă vedere la grădină. Camerele de la Conacul Sfânta Elena au lenjerie de pat și prosoape. Oaspeții pot savura un mic dejun continental sau tip bufet la proprietate. La Conacul Sfânta Elena se poate juca tenis de masă. Moieciu de Jos și Peștera se află la 38 km de proprietate”.

Locația se află în comuna Berevoești, județul Argeș, la 5 kilometri de satul Gămăceşti. Proprietatea are ieşire și la râul Bratia, fiind înconjurată de natură. Conacul are 8 camere duble, fiecare cu propriul TV, radio și internet. Cazarea are și un restaurant, unde turiștii pot lua masa, însă, potrivit cancan.ro, nu toată lumea e mulțumită de ce a găsit acolo.

Câteva recenzii lăsate pe un site de rezervări critică prețurile mari și fac referire la o serie de alte probleme:

„Scump pentru ceea ce oferă, în imediata apropiere a unui salon de nuntă cu muzică încărcată în weekend, lipsa cheilor pentru a încuia camerele, fără frigider și fără balcon în cameră și fără șezlonguri în gradină!”.

„Am fost surprinși de faptul că pentru cină, cină ce a constat într-un păstrăv prăjit de persoană, deci doi păstrăvi cu câte trei cupe de mămăliguță de fiecare și mujdei de usturoi, fără garnitură, fără băutură, cu nimic altceva, 45 lei /persoană. Extraordinar de scump. Nu se poate așa ceva. Știam că prețul unei cine este de 45 de lei, însă nu m-am gândit că o cină constă doar într-un pește prăjit, la aceiași bani”.

„Paturile și pernele nu sunt deloc confortabile. Ferestrele sunt foarte mici. Mâncarea este bună, dar cu prețuri exagerate, deși primești meniul zilei și nu a la carte. De asemenea, a existat un eveniment la vila din apropiere care a avut muzică tare până la miezul nopții. Toate ca toate numindu-l un conac este un nume fantezist pentru o vilă simplă, fără facilități ieșite din comun”.