Anisie: 87,7% copiii au tablete sau laptopuri. Unele sunt ale lor sau sunt primite de la de la autoritatile locale ori inspectoratele scolare

"Pentru fiecare unitate de invatamint in parte an scenariu rosu, trebuie sa faca o interventie rapida, iar acolo unde nu se poate, Ministerul Educatiei va aloca bani pentru a putea fi facute achizitiile. Am cerut tuturor inspectoratelor scolare sa inceapa licitatiile, sa avem stocurile de rezerva, pentru ca niciun copil sa nu fie pus intr-o situatie dificila. In perioada starii de urgenta si in cea de alerta s-a realizat cu elevii activitatea didactica fie in sistem online sau profesorii au facut eforturi deosebite si au dus fisele la copiii care nu aveau posibilitati online. Sper ca acum sa nu se mai intample acest lucru. 87,7% copiii au tablete sau laptopuri sau unele sunt ale lor, altele sunt primite de la autoritatile locale ori inspectoratele scolare sau chiar de la unitatile de invatamant care avand in dotare au trimis device-urile necesare", a afirmat Monica Anisie, intrebata duminica intr-o conferinta de presa cum vor fi asigurate tabletele pentru ca cei 100.000 de elevi care stau acasa sa poata invata in sistem online.Chestionata despre modul in care vor primi manualele profesorii si elevii, ministrul Educatiei a raspuns: "Absolut toate manualele de la absolut toate clasele, in afara de cele 8 titluri de la clasa a VIII-a, sunt postate pe site-ul Ministerului. Le pot avea in format electronic toti elevii si profesorii.Ministrul Anisie a anuntat ca un numar de circa 100.000 de elevi vor invata in scenariul rosu si anume in sistem online, iar inspectoratele scolare au transmis ca nu sunt probleme in asigurarea de echipamente, lucru care intra in sarcina unitatii de invatamant. Ea a adaugat ca peste 96.312 de profesori s-au format in aceasta perioada pentru a dobandi competente digitale.Aceasta a mai spus ca 12.423 unitati care functioneaza in scenariul verde, 4.915 in scenariul galben si 262 unitati in scenariul rosu. De asemenea, ea a mai spus ca 106 cadre didactice sunt spitalizate, 293 cadre didactice aflate in carantina si vor sa desfasoare activitatea online si 91 de cadre didactice care au intrat in concediu medical. Sunt 147 de cadre didactice care, incepand cu 1 septembrie, au depus dosarele de pensionare la inspectoratele scolare.