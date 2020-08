Anisie, despre declaratia care trebuie completata la revenirea elevilor la scoala: Cred ca ar trebui adaugata sintagma "dupa cum cunosc". Nu putem sa spunem ca din start parintele este de rea credinta

"Nu putem sa spunem ca din start parintele este de rea credinta si aduce copilul bolnav la scoala. Cred cu tarie ca este momentul sa ne asumam responsabilitatea cu totii, revenim in spatiul scolii, dar si eu ca parinte trebuie sa fiu responsabil si sa nu imi aduc copilul la scoala daca vad ca ii este rau, pentru ca ii protejez si pe ceilalti copii, imi protejez propria familie si propriul copil", spune Anisie.Monica Anisie a fost intrebata, joi seara, la TVR, ce trebuie sa faca parintii care trebuie sa completeze declaratia pe proprie raspundere, dar care se gandesc ca se poate sa nu isi dea seama ca este ceva in neregula cu propriul copil, in cazul in care este asimptomatic."Stiu despre aceasta ingrijorare a parintilor, am primit si noi la Ministerul Educatiei numeroase semnale in acest sens, au sunat parinti la minister si au intrebat despre aceasta declaratie pe care trebuie sa o completeze in momentul in care revin in spatiul scolii elevii. Aceasta declaratie pe care Ministerul Sanatatii a pus-o ca parte componenta a documentului respectiv este necesara pentru ca si parintele trebuie sa isi asume, alaturi de scoala si de autoritatile locale, aceasta revenire la cursuri. De fapt acea declaratie contine niste informatii care sunt generale, deci nu trebuie sa fie tras la raspundere in vreun fel parintele daca nu a cunoscut simptomele .... Acolo in paranteza Ministerul Sanatatii a trecut cateva dintre aspectele pe care trebuie sa le identifice parintele la copil, in cazul in care simte ca nu este tocmai bine copilul", a spus Anisie.Ea a mentionat ca ar trebui introdusa in text sintagma "dupa cum cunosc"."Dar cred ca la acea declaratie ar trebui sa o completam avand in vedere ca va fi supus parintele la o declaratie pe propria raspundere si acolo sunt si articole din Codul penal, cred ca ar trebui adaugata o sintagma "dupa cum cunosc" sau ceva de genul acesta, care sa asigure si parintele ca exista posibilitatea sa greseasca. Nu putem sa spunem ca din start parintele este de rea credinta si aduce copilul bolnav la scoala. Cred cu tarie ca este momentul sa ne asumam responsabilitatea cu totii, revenim in spatiul scolii, dar si eu ca parinte trebuie sa fiu responsabil si sa nu imi aduc copilul la scoala daca vad ca ii este rau, pentru ca ii protejez si pe ceilalti copii, imi protejez propria familie si propriul copil", a afirmat Anisie.