Anisie, despre purtarea mastii de catre elevi: Masca, prin lege, obligatoriu de purtat

"Masca, la momentul acesta, prin lege este stabilit ca este obligatoriu de purtat. Daca va amintiti, nu de foarte mult timp, am incheiat examenele nationale. Copiii au purtat masca la examen", a spus Anisie.In cazul copiilor din clasele primare si de la gradinita, decizia va fi a Ministerului Sanatatii, a adaugat ministrul."Aici trebuie sa decida Ministerul Sanatatii. Nu putem noi sa decidem in locul lor. (...) Copiii sub 5 ani nu poarta masca", a mai spus ea.Ea a aratat ca exista preocupare si pentru sanatatea cadrelor didactice."Ne preocupa sanatatea copiilor, dar si sanatatea cadrelor didactice. S-a vorbit foarte mult in spatiul public, au fost foarte multi specialisti din Ministerul Sanatatii sau medici care s-au pronuntat asupra faptului ca sunt asimptomatici copiii, dar, in acelasi timp, transmit foarte repede virusul catre adulti. Prin urmare, trebuie sa ne gandim si la sanatatea si siguranta cadrelor didactice, a personalului din unitatea de invatamant", a adaugat ministrul Educatiei Intrebata in legatura cu desfasurarea cursurilor in unitatile de invatamant, avand in vedere ca intr-o clasa sunt si 30 de elevi, Anisie a spus ca toate aceste aspecte trebuie analizate la nivelul fiecarei unitati de invatamant."In acelasi timp, atat in scenariul 1, cat si in scenariul 2, trebuie respectate normele de igiena si normele de sanatate publica. (...) Ultimele precizari de la OMS prevad o distantare de un metru. La momentul acesta, fiecare inspectorat scolar face o analiza. Am solicitat-o inca de la videoconferinta pe care am avut-o luni. Vor realiza pentru fiecare unitate de invatamant, inclusiv acea oglinda a clasei, ca sa vedem care sunt problemele si sa gasim solutiile pana la momentul 14 septembrie", a subliniat Anisie.Ea a spus ca termenul pentru aceasta analiza este 12 august. "Analiza este in curs si termenul este 12 august tocmai pentru ca trebuie sa luam decizii foarte rapid atat la Ministerul Educatiei, cat si la Ministerul Sanatatii si autoritatile publice locale. (...) Trebuie sa ne asumam cu totii aceasta revenire la cursuri", a punctat Anisie.Despre faptul ca parintele este obligat sa-si duca copilul la scoala, Anisie a spus: "Bineinteles"."Atat timp cat nu exista un pericol, nu vad de ce nu trebuie sa isi trimita parintele copilul la scoala. Decizia Comitetului judetean pentru situatii de urgenta este luata impreuna cu Directia de sanatate publica. Deci, daca acolo se spune ca nu exista nici un pericol, nu vad de ce nu ar participa la cursuri elevii. (...) Daca ne uitam in ultimul timp, foarte multi elevi si parinti isi doresc sa revina la scoala si in spatiul public s-au manifestat astfel de dorinte", a mai afirmat Anisie.