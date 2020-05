Anisie, in fata motiunii: As fi putut sa rezolv in 7 luni ce nu au reusit ministrii dvs in toti acesti ani de mandat?

Ziare.

"Cati dintre dvs., pornind de la aproape nimic, ati fi putut face atat cat am realizat eu intr-un timp atat de scurt si intr-o situatie atat de dificila?. (...) Unde sunt cele 2,2 miliarde de lei promise acum 2 ani pentru achizitionarea de tablete pentru elevii romani?", a spus Anisie. Ea a afirmat ca nu se astepta ca textul sa fie semnat si de "parlamentari onorabili" pe care ii cunoaste si ii respecta.Anisie a inceput prin a multumi semnatarilor motiunii pentru "ocazia" oferita de a se adresa parlamentarilor, spunand ca "altfel educatia patrunde destul de rar" in atentia semnatarilor motiunii."Dvs puteti sa depuneti cate motiuni doriti, dar nu ii scutiti pe propriii ministri care au gestionat cel mai mult scoala romaneasca in ultimii 30 de ani", a spus Anisie.Anisie a fost de acord ca scoala romaneasca "nu este o scoala care sa ajute copilul sau tanarul sa afle cine este si incotro va merge"."Pot sa fiu eu invinovatita de asta? As fi putut sa rezolv in 7 luni ce nu au reusit ministrii dvs in toti acesti ani de mandat? Apreciez daca va raspundeti singuri, in tacere", a afirmat ea.Anisie a spus ca a resimtit ca profesor "toate neajunsurile acestui sistem", dar ca a incercat sa isi incurajeze elevii sa se dezvolte in spiritul dreptatii si al valorilor.Anisie a mai spus ca sistemul romanesc "are probleme structurale care tin de modul in care a fost administrat pana acum", sustinand ca este nevoie de "vointa politica care depaseste orgoliile de partid" ca sa poata sustine un proiect de dezvoltare a sistemului de invatamant."Da, educatia este esentiala, prioritara, stalp de temelie pentru o natiune puternica, sigura pe ea. Stimati parlamentari, am citit cu atentie textul motiunii, chiar daca are desprins dintr-o comedie, voi pastra decenta si voi raspunde cu seriozitate acuzatiilor dvs", le-a spus Anisie deputatilor.Ea a spus ca este nevoita sa gestioneze sistemul de educatie "asa cum nu a mai facut-o nimeni pana acum".Ministrul Educatiei le-a spus parlamentarilor care au folosit in textul motiunii sintagma "era normal" faptul ca normalul lor "nu este normalul nostru, al tuturor" si le-a amintit ca vremurile actuale nu sunt unele normale."In situatia speciala de urgenta in care ne-am aflat, ministerul pe care il conduc a fost nevoit sa ia aceleasi masuri pe care le-ar fi luat orice guvern responsabil. Cu un numar atat de mare de variabile era normal sa manifest prudenta in anuntarea acestora", a spus Monica Anisie.Ea a subliniat ca masurile luate in ultimele luni au avut scopul de a proteja sanatatea copiilor si a cadrelor didactice si a spus ca deciziile pe care le-a luat au fost "in concordanta cu situatia epidemiologica, pornind de la realitatile sistemului, un sistem care nu a fost pregatit pentru trecerea la invatamantul online", spunand ca nu poate fi ea acuzata de acest fapt."Cati dintre dvs., pornind de la aproape nimic, ati fi putut face atat cat am realizat eu intr-un timp atat de scurt si intr-o situatie atat de dificila?. (...) Unde sunt cele 2,2 miliarde de lei promise acum doi ani pentru achizitionarea de tablete pentru elevii romani? Va garantez ca altele ar fi fost premisele de la care ar fi pornit invatamantul online daca fiecare elev din Romania ar fi dispus de tabletele promise. (...)Totul s-a rezumat la vorbe, unde sunt faptele din guvernarile dvs? Va raspund tot eu: nicaieri. Altfel, nu eram astazi aici, in aceasta situatie", le-a spus Anisie pe parlamentarilor.Ea a acuzat faptul ca se vorbeste de ani despre digitalizarea educatiei, fara a se fi facut pasi importanti in acest sens.