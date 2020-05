Anisie spune ca la toamna nu vom mai avea clase cu 30 de elevi. Unele activitati vor fi sustinute online

Ziare.

com

Ministrul Anisie a vorbit, miercuri seara, la Digi24, despre pregatirile pentru examenele de Evaluare Nationala si Bacalaureat si a precizat ca se discuta cu specialistii Institutului de Sanatate Publica pentru a putea raspunde la toate intrebarile parintilor si elevilor.Aceasta a reiterat ideea ca, daca se depaseste temperatura de 37,3, este bine sa nu intre in scoala elevul sau cadrul didactic respectiv.Intrebata daca va avea a doua sansa de a sustine examenul un copil care nu poate intra din cauza ca are temperatura mai mare, Anisie a raspuns: "Da, exista aceasta a doua sansa. Noi la MEC (...) ne-am gandit ca ar putea exista o sala de clasa pentru acei elevi care doresc, totusi, sa intre si sa fie izolati de toti ceilalti, sa sustina probele sau, pur si simplu, pot da proba mai tarziu, cu subiectul de rezerva, cum s-a mai intamplat si in anii trecuti".De asemenea, intrebata daca crede ca din toamna se va putea reveni la clase cu peste 30 de elevi, Anisie a raspuns: "La acest moment, scenariul acesta nu il vad posibil, nu ne mai putem intoarce la salile de clasa pline cu peste 30 de elevi la clasa. Trebuie sa luam masuri de la toamna, in asa fel incat sa reducem numarul de copii la clasa".Ministrul Educatiei a precizat ca se lucreaza la scenariul in care o parte dintre activitatile didactice sa fie sustinute online."MEC se pregateste si pentru un astfel de scenariu. Guvernul a alocat 150 de milioane de lei pentru a cumpara tablete pentru copiii din mediile dezavantajate si tot MEC pregateste ghiduri metodologice pentru profesori si cursuri de formare pentru a se familiariza cu acest tip de predare", a mai afirmat ministrul Educatiei.