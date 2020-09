Au fost majorate subventiile pentru studenti

Ministrul Educatiei, Monica Anisie , sustine ca masura vine in sprijinul studentilor, in contextul actual al situatiei epidemiologice.Sumele atribuite fiecarei universitati in anul universitar 2020-2021 pentru subventionarea cheltuielilor pentru camine si cantine se aloca proportional cu numarul de studenti, in baza unei metodologii propuse de catre Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior.De subventie beneficiaza si studentii care incheie, conform legislatiei in vigoare, contracte de inchiriere.Guvernul Romaniei a decis si alocarea din fonduri europene a sumei de 10 milioane de euro pentru universitati, in vederea achizitiei de dezinfectanti, echipamente sanitare de protectie, inclusiv pentru camine si cantine.