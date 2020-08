Ce program vor avea elevii din 14 septembrie. "Luam in calcul sa nu se intalneasca unii cu altii la venirea la scoala"

"Ora va dura ca si pana acum, fie 45 de minute, fie 50 de minute. Programul este normal, insa luam in calcul ca venirea copiilor la scoala sa se faca in asa fel incat sa nu se intalneasca unii cu ceilalti, exact asa cum am facut si la examenele nationale, sa se realizeze si acele circuite in cadrul unitatilor de invatamant. Deci, ne preocupa sanatate si siguranta copiilor si a cadrelor didactice", a afirmat Anisie la Antena 3.Ea a spus ca activitatile sportive se vor desfasura in aer liber, precum si unele ore de curs."Activitatile sportive se vor desfasura in aer liber, pentru activitatile de invatare decizia este la nivelul unitatii de invatamant. Ei se pot organiza, de exemplu: o lectie de muzica sau de pictura sa o faca si in aer liber atata vreme cat vremea o permite", a explicat ministrul.Anisie a precizat, intrebata daca la revenirea la cursuri elevii ar putea purta, in afara de masti, si viziere sau vor fi instalate paravane pentru banci, ca decizia trebuie sa fie si la nivel local."Din punctul meu de vedere decizia ar trebui sa fie si la nivel local. Noi ar trebui sa dam cadrul dupa care sa lasam posibilitatea unitatilor de invatamant, directiilor de sanatate publica, impreuna cu autoritatile publice locale sa gaseasca o solutie, ca elevii sa poate masca, sa aiba viziera sau bancuta sa fie dotata cu pexliglas", a adaugat ministrul Educatiei Anisie a fost intrebata si daca parintii ar putea decide sa nu-si aduca copii in clasa , avand o situatie riscanta."Va amintiti ca am lasat decizia la latitudinea parintilor daca copiii participa la cursurile de pregatire, acum insa trebuie sa luam o decizie in acest sens si sa ne gandim bine daca lasam tot la latitudinea parintelui sa analizeze, sa faca o evaluare a situatiei din familie si daca decide sa-l aduca la scoala, daca il lasa sa stea acasa trebuie sa urmareasca in sistem online cursurile. Pana la urma trebuie sa participe, educatia trebuie sa continue si este obligatoriu sa mergem la scoala pana in clasa a XII-a", a mentionat ministrul.Monica Anisie a mai precizat ca in Ministerul Educatiei se lucreaza la ghiduri pentru fiecare nivel de invatamant, tip de invatamant, inclusiv pentru cel vocational, iar data limita pentru finalizarea acestora este 15 august.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca noul an de invatamant preuniversitar va incepe pe 14 septembrie, iar majoritatea elevilor vor merge efectiv la scoala, urmand sa existe trei scenarii privind modul de organizare a cursurilor.