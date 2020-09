A fost modificat contractul educational pe care parintii il incheie cu scoala: Apare "clauza COVID" - obligatia parintelui de a nu trimite la ore copilul care are afectiuni cu potential infectios

Obligatia parintelui

c) trimite copilul in colectivitate numai daca nu prezinta simptome specifice unei afectiuni cu potential infectios (febra, tuse, dureri de cap, dureri de gat, dificultati de respiratie, diaree, varsaturi, rinoree, etc).

Contractul nou il inlocuieste pe cel aprobat in 2016 si este in anexa ordinului de ministru 5.447/2020, potrivit EduPedu.ro. Modificarea consta in introducerea unei clauze de preventie a prezentei la scoala a elevilor care pot fi infectati cu noul coronavirus, sau cu alte boli cu potential infectios. A fost schimbata si clauza existenta privitoare la comportamentul parintilor fata de personalul scolii.A fost introdusa obligatia parintelui de a nu trimite la scoala copiii care au febra, tuse, dureri de cap, dureri de gat, dificultati de respiratie, diaree, varsaturi, rinoree. Redam obligatiile parintilor, asa cum apar ele in modelul de contract educational 2020: "Parintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are urmatoarele obligatii:a) asigura frecventa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu si ia masuri pentru scolarizarea elevului, pana la finalizarea studiilor;b) prezinta documentele medicale solicitate la inscrierea copilului/elevului in unitatea de invatamant, in vederea mentinerii unui climat sanatos la nivel de grupa/clasa pentru evitarea degradarii starii de sanatate a celorlalti copii/elevi din colectivitate/ unitatea de invatamant;d) ia legatura cu educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul prescolar/ profesorul pentru invatamantul primar/profesorul diriginte, cel putin o data pe luna, pentru a cunoaste evolutia copilului/elevului;e) raspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul scolii, cauzate de elev;f) respecta prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitatii de invatamant;g)Aceasta ultima obligatie, cea de la litera g) a modelului de contract educational 2020 a fost si ea schimbata. In vechiul contract formularea era "nu agreseaza fizic, psihic, verbal personalul unitatii de invatamant".