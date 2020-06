Masuri speciale au fost luate in scoli pentru examenele nationale, in contextul pandemiei de coronavirus

Cum se face triajul epidemiologic

Distanta de 2 metri

Bancile, individualizate

Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii au stabilit, printr-un ordin comun, mai multe masuri care trebuie respectate in scoli la examenele nationale, in contextul prevenirii si combaterii imbolnavirilor cu SARS-CoV-2.Documentul prevede stabilirea de circuite de intrare si de iesire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, in scoli, precum si modul in care realizeaza igienizarea/ dezinfectia unitatilor de invatamant."In situatia in care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezinta simptome sau exista suspiciunea ca starea sa de sanatate este precara nu i se va permite accesul in unitatea de invatamant, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului si conduitei de tratament", prevede ordinul.In zilele probelor de examen, la intrarea in centrul de examen/ unitatea de invatamant cadrele medicale vor efectua triajul epidemiologic al elevilor.Conform MEC, masurarea temperaturii se face cu termometrul noncontact; temperatura nu trebuie sa depaseasca 37,3 grade, iar in cazul in care temperatura inregistrata depaseste maximul admis se repeta masurarea acesteia de trei ori succesiv, la interval de doua - cinci minute. Masurarea temperaturii cu termometrul noncontact se va realiza la umbra si se va face observarea clinica a simptomelor respiratorii (de tipul tuse frecventa, stranut frecvent, stare generala modificata).MEC precizeaza ca fiecare centru de examen va dispune de echipamente si materiale de protectie (covorase dezinfectante, masti de protectie, substante dezinfectante pentru maini, etc).De asemenea, se va realiza curatenia si dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clanta usii, a manerelor de la geamuri, pervazul ferestrei, prin stergere cu apa si detergent, apoi cu substante biocide, iar intrarile/ iesirile, precum si sensul de deplasare pe coridoare catre salile de examen si alte incaperi vor fi semnalizate corespunzator si dezinfectate in mod regulat.Totodata, se asigura existenta, in regim permanent, de sapun, prosoape de hartie, dispensere cu dezinfectant pentru maini, care vor fi reincarcate ori de cate ori este necesar, iar in salile de clasa examenele se vor desfasura prin stabilirea locurilor astfel incat sa existe o distanta intre candidati, pe randuri si intre randuri, de 2 metri unul fata de celalalt.Conform Ordinului de ministru, pupitrele/ bancile vor fi individualizate/ prestabilite si, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafica a situarii acestora la intrarea in sala (oglinda salii), astfel incat sa se asigure cunoasterea si intrarea/ localizarea fara a parcurge toata suprafata salii; personalul didactic/ asistentii care asigura supravegherea vor dirija candidatul direct catre locul destinat.Ministerul Educatiei si Cercetarii pune la dispozitia celor interesati o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluarii Nationale. Numarul va fi disponibil in perioada 15 - 18 iunie, intre orele 8,00 - 16,00, iar pe 19 iunie intre orele 8,00 -14,00.