Ministrul Educatiei: "Accesul elevilor la Evaluarea Nationala se va face pana la ora 8:30. In cazul copiilor cu temperatura peste 37,3 grade, vor fi facute trei masuratori"

Anisie precizeaza ca accesul in salile de examen se va face pana la ora 8:30, iar in cazul copiilor cu temperatura peste valoarea de 37,3 grade, vor fi facute trei masuratori la interval de catreva minute. De asemenea, ministrul a precizat ca lucrarile nu vor fi corectate in judetul in care a avut loc examenul ci in alte judete, acest lucru fiind valabil si pentru municipiul BucurestiUn numar de 172. 532 de absolventi ai clasei a opta sunt inscrisi la prima etapa a evaluarii nationale, care incepe luni si care se va organiza in 4253 de centre de examen. De asemenea peste 75.000 de profesori vor participa la aceasta etapa, a anuntat ministrul Educatiei , Monica Anisie, duminica, in cadrul unei conferinte de presa. Totodata, sunt peste 900 de elevi care sustin Evaluarea Nationala in conditii speciale, conform procedurilor privind egalizarea sanselor pentru elevii cu deficiente, a precizat ministrul.Accesul in centrul de examen se va face pana la ora 8:30, a anuntat Anisie. Aceasta a precizat ca fiecare unitate de invatamant a stabilit un grafic astfel incat sa nu se creeze aglomeratie la portile scolilor, la poarta unitatilor se vor afla cadre medicale care vor evalua elevii."Pentru acei copii care au temperatura corporala peste 37 cu 3 recomand cadrelor medicale sa repete succesiv de 3 ori acel procedeu de luare a temperaturii si in acelasi timp sa lase un termen de doua-cinci minute pentru procesul acesta in care elevul este supus triajului epidemiologic" a declarat Monica Anisie.Ea da asigurari cA scolile au fost dezinfectate, dotate cu dezinfectant si centrele de examen vor fi monitorizate de catre inspectorii scolari. A doua etapa va avea loc pentru elevii bolnavi, aflati in izolare sau carantina sau pentru cei care vor avea temperatura de peste 37,3, careAnisi vor intra in sesiunea speciala, care se va organiza incepand cu 29 iunie.Ministrul Monica Anisie a anuntat de asemenea ca, spre deosebire de anul trecut, lucrarile nu vor fi evaluate in acelasi in judet in care elevii au dat examenul, ci in alte judete, acest lucru fiind valabil si pentru lucrarile elevilor care vor sustine Evaluarea Nationala in Bucuresti.